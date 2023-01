‘Avatar: The Way of Water’ ha superato i 2 miliardi di dollari al botteghino mondiale





Cnn

—



Come spesso accadeva durante la sua impareggiabile carriera, Giacomo Cameron Ha fatto di nuovo la storia del cinema questo fine settimana.

Il suo tanto atteso “Avatar: The Way of Water” ha incassato 2 miliardi di dollari in tutto il mondo Scadenza.

Dopo l’incasso al botteghino di questo fine settimana, il film ha mantenuto il primo posto per il sesto fine settimana consecutivo dalla sua uscita a dicembre.

La CNN ha contattato Disney Studios, che produce “Avatar: The Way of Water”, per un commento sui recenti risultati finanziari del film.

“Avatar: The Way of Water” è il sequel dell’epopea extraterrestre di Cameron del 2009 “Avatar”, che è in cima alla lista dei film più venduti di tutti i tempi. Mojo al botteghino.

Anche l’altro film di Cameron è nel club dei 2 miliardi di dollari: “Titanic” del 1997. Solo tre film fanno parte di quel club: “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens” del 2015, “Avengers: Infinity War” del 2018 e un anno dopo “Avengers: Endgame”.

Cameron è quindi l’unico regista che può vantare che tre dei suoi film sono uno dei soli sei film a incassare oltre $ 2 miliardi, oltre ad essere tra i primi sei film di maggior incasso di tutti i tempi.

Il regista ha in programma di rilasciare Almeno altri tre I sequel di “Avatar” vanno avanti.