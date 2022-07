Avila: I Tigers non sono stati in contatto con Eduardo Rodriguez di recente

Eduardo Rodríguez Il club ha inserito l’apertura nella lista ristretta il 13 giugno ed è stato fuori dai Tigers per quasi un mese. Detroit ha annunciato all’epoca che si stava occupando di questioni personali. Jon Heyman del New York Post Poi denunciato l’ansia coniugale. Non c’è un calendario per il suo ritorno al momento, e quando tornerà con il club sembra essere nell’aria.

Parlando con i giornalisti questo pomeriggio, il direttore generale di Detroit Al Avila ha detto che la squadra non ha avuto notizie da Rodriguez di recente (Collegamento tramite Cody Stavenhagen di The Athletic) “Abbiamo contattato, ma a quanto pare non è mai tornato. Non vediamo l’ora,disse Avila. “È insolito, ma per ora non abbiamo altra scelta che aspettare e vedere come si svilupperà mentre avanziamo.“

Il manager AJ Hinch ha rilasciato una dichiarazione simile la scorsa settimana. “Per quanto ne so, non c’è movimento, nessuna comunicazione“, ha detto Hinch in quel momento. “Sappiamo che è al sicuro, sappiamo che è a casa con i suoi figli, sappiamo che è tornato in Florida, ma è stato così tranquillo.“

Come parte di un’aggressiva offseason, lo scorso novembre i Tigers hanno firmato Rodriguez con un contratto free agent quinquennale da $ 77 milioni. L’accordo offre anche al mancino la possibilità di rinunciare dopo la campagna del 2023. Ha fatto otto partenze nei primi due mesi della stagione, lavorando a un’ERA di 4,38 per 39 inning. Rodriguez è arrivato nella lista degli infortunati il ​​22 maggio per uno stiramento alle costole; Era in un periodo di riabilitazione in lega minore, riprendendosi da un infortunio nel momento in cui ha lasciato il club.

I giocatori nell’elenco limitato non vengono pagati, quindi Rodriguez perde lo stipendio ogni volta che è lontano dalla squadra. Avila ha rifiutato di rispondere quando gli è stato chiesto se i Tigers avrebbero cercato di annullare il suo contratto a titolo definitivo. “Non ho intenzione di entrare in questo a questo punto. Ovviamente è una situazione, è una situazione personale da parte sua adesso. Non entrerò in quello.“