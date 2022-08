Axios ha accettato di vendere a Cox Enterprises per 525 milioni di dollari

Axios ha annunciato lunedì di aver firmato un accordo di vendita con il suo nuovo investitore di punta, Cox Enterprises. L’accordo in contanti valuta la società a $ 525 milioni, secondo le persone che hanno familiarità con l’accordo.

Perchè importa: L’accordo era strutturato in modo da garantire che gli investimenti continuassero a fluire nelle notizie locali in un momento in cui lo erano anche la maggior parte degli investitori commerciali Mercati locali abbandonati.

Axios è stata fondata nel 2016 dagli stessi leader che hanno costruito Politico, con un focus su politica, tecnologia e business. Nel 2020 è iniziato il file grande espansione Nella cronaca locale.

Cox è un’azienda familiare multigenerazionale nata nei giornali locali. Vuole assicurarsi che le notizie locali rimangano parte della sua eredità nell’era digitale.

“Gran parte di questo investimento è aumentare il numero di mercati locali che serviamo. Il giornalismo locale è molto importante per la salute di qualsiasi comunità e nessuno è più concentrato sulla creazione di questo a livello nazionale di Axios”, ha affermato Alex Taylor, Presidente e CEO di Cox, Alex Taylor.

particolari: L’accordo, firmato domenica, include un nuovo investimento aggiuntivo di 25 milioni di dollari nel ramo dei media di Axios per aiutare l’azienda ad espandersi attraverso i suoi prodotti di notizie locali, nazionali e in abbonamento.

Axios Local attualmente opera in 24 città e Pianificazione per espandersi Coprilo in 30 città degli Stati Uniti entro la fine del 2022. Alla fine, spera di essere in centinaia di città.

Separerà Axios dal suo ramo software, Axios HQ, in una società autonoma separata guidata da Roy Schwartz, presidente di Axios.

“È fantastico per Axios, Ai nostri azionisti e alla stampa americana. Ci consente di pensare e agire su base generazionale, con un partner che la pensa allo stesso modo, e costruire qualcosa di grande e duraturo che durerà a lungo dopo che ce ne saremo andati, ha affermato Jim VandeHei, CEO di Axios.

Termini dell’accordo: Fonti hanno affermato che l’accordo valuta Axios a $ 525 milioni. è stato menzionato Axios prevede che le entrate raggiungeranno i 100 milioni di dollari per il 2022.

Cox controllerà il consiglio di amministrazione del braccio mediatico a quattro posti Axios e i tre fondatori di Axios – VandeHei, Mike Allen e Schwartz – rimarranno nel consiglio di amministrazione di Axios.

Taylor prenderà uno dei quattro seggi del consiglio.

Axios continuerà a controllare il consiglio di amministrazione di Axios HQ, dove Cox avrà uno dei tre seggi.

Il management di Axios manterrà il controllo della direzione editoriale dell’azienda e delle operazioni quotidiane. L’accordo ha lo scopo di incentivare il management di Axios e i dipendenti esistenti a rimanere con il punto vendita e continuare a far crescere il proprio business.

Il quartier generale di Axios è in costruzione con un po’ di capitale iniziale e prevede di raccogliere fondi all’inizio del prossimo anno per sostenere la sua crescita come azienda indipendente. Quest’anno genererà quasi $ 6 milioni di entrate ricorrenti annuali. Ha più di 300 clienti.

essere intelligente: Axios è stato lanciato con l’obiettivo di fornire notizie ai professionisti in un formato semplice che li aiuti a diventare più intelligenti più velocemente su una vasta gamma di argomenti, tra cui politica, scienza, affari, salute, tecnologia e media.

È stata in grado di scalare rapidamente assumendo esperti in materia per scrivere newsletter di facile comprensione su argomenti complessi.

Lo spettacolo vincitore dell’Emmy Award su HBO e una partnership televisiva con MSNBC hanno aiutato Axios a espandere il riconoscimento del suo nome in tutto il paese.

Axios HQ è stato lanciato nel 2021 con una missione simile di aiutare i dipartimenti di comunicazione aziendale interni ed esterni a comunicare in modo più efficiente con le parti interessate tramite un software di pubblicazione di posta elettronica proprietario.

In numeri: Axios ha raccolto 55 milioni di dollari, ma dal momento che è sempre stato redditizio, ha ancora molti soldi a disposizione per continuare a investire nel business.

La maggior parte delle entrate di Axios proviene dalla pubblicità di alto livello e dalla consapevolezza del marchio per le principali aziende tramite le sue 19 newsletter, siti Web e podcast nazionali.

Di recente ha lanciato un abbonamento a notizie professionali, chiamato Axios Pro, per fornire approfondimenti agli investitori e ai professionisti politici sui loro settori.

Axios ha più di 500 dipendenti, con circa 100 dipendenti che lavorano presso la sede centrale di Axios e più di 75 presso Axios Local. Axios HQ prevede di raddoppiare le sue dimensioni il prossimo anno e triplicare le sue entrate.

Recupero veloce: Axios era in trattative per venderlo al colosso editoriale tedesco Axel Springer l’anno scorso, ma l’accordo è fallito. In mezzo a circostanze insolite.

Cox Venduto Partecipazione di maggioranza nella televisione locale e Radio business to private equity Apollo Global Management nel 2019. La società con sede ad Atlanta possiede ancora Atlanta Journal-Costituzione.

La grande immagine: Axios fa parte di un piccolo gruppo di startup di notizie digitali che hanno venduto più di 500 milioni di dollari di valore aziendale negli ultimi dieci anni.

Politico, costruito e guidato dai fondatori di Axios fino al 2015, è stato venduto per quasi 1 miliardo di dollari nel 2021, un prezzo che valuta l’azienda a quasi 5 volte il suo fatturato annuo.

Athletic è stato venduto per 550 milioni di dollari al New York Times all’inizio di quest’anno, quasi 8 volte il suo fatturato annuo.

Qual è il prossimo: La transazione dovrebbe concludersi entro le prossime settimane, a seguito delle approvazioni normative.