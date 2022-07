AXL ROSE definisce Vladimir Putin “un uomo crudele, bugiardo, omicida, minaccioso con ambizioni superate”

Axel Rose ha criticato il presidente russo Il presidente russo Vladimir Putin e personalizzato pistole non fioriHo appena completato un tour europeo in ritardo fu combattenti batterista Taylor Hawkins. in Twitter Una dichiarazione che segna la fine del viaggio, Asse come grazie GN’RI fan europei per mostrare “amore e sostegno” al popolo ucraino, a chi È aumentato fedele “Guerra civile” negli spettacoli. È aumentato Ha anche elogiato la “nobile e orribile lotta per la libertà” dell’Ucraina e ha condannato metterlo inIl governo come “regime sempre più totalitario guidato da un ometto spietato, bugiardo, assassino, con ambizioni superate e nessun rispetto per la vita umana”.

È aumentato Ha scritto: “Vorrei ringraziare tutti coloro che sono venuti ai concerti in Europa! Siete stati fantastici! Speriamo che vi siate divertiti e speriamo di rivedervi prima piuttosto che dopo! Voglio anche ringraziare tutti a Londra per essere stati quindi comprensione delle sfide di r e mi scuso ancora con i fan di r in Scozia per aver dovuto posticipare un’esibizione di r lì. Riprogrammare o essere costretti a cancellare cose che sono state fatte così leggermente, specialmente con il pubblico di r, la portata dell’impresa e tutti i fan, le città, la sede, i promotori, le squadre e tutti i soggetti coinvolti sono stati presi molto sul serio”.

Ha continuato: “Vorrei ringraziare Carrie Underwood e il suo team per essere venuti nel Regno Unito per gli spettacoli a Tottingham!! infatti!!! è fantastica!! In questo caso, un vero salvatore!! Almeno qualcuno sa cantare!!

“E’ solo un semplice gesto, è imbarazzante fare i conti con la serietà di una cosa del genere ma in uno sforzo di rispetto vorremmo dedicare questo tour al nostro amico Taylor Hawkins. Taylor Era un ragazzo davvero eccezionale ed è sempre stato bello vederlo! È stata una parte importante del tour sempre accogliente negli ultimi anni! Questa è una cosa scioccante e il cuore va alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di band e a tutti coloro che lo amano.

“Vorrei anche ringraziare tutti per aver mostrato tanto amore e sostegno durante il tour al popolo ucraino e alla sua nobile e orribile lotta per la libertà contro un regime tirannico in crescita guidato da un ometto crudele e bugiardo che ha combattuto con ambizioni superate e senza rispetto per la vita umana.

“Non vedo l’ora di vedere tutti in Sud America!! A presto!!!”

Un po’ di pistole non fiori I fan che hanno assistito ai due concerti della band al Tottenham Hotspur di Londra all’inizio del mese si sono lamentati dell’apertura delle porte con due ore di ritardo e di vari problemi audio durante GN’R spettacoli, rendendo difficile l’ascolto per le persone in fondo al locale Assecantando. Alla seconda festa il 2 luglio È aumentato Ha detto alla folla che stava “avendo problemi” con la sua voce, costringendolo a farlo pistole non fiori Per riprodurre un set di tracce di 19 brani, omettendo elementi di base del concerto come “pioggia di novembre”che veniva fatto ogni volta GN’R apparendo dal 2016.

pistole non fioriIl tour europeo si è concluso il 15 luglio ad Hannover, in Germania. La band tornerà a settembre in Sud America.

pistole non fiori Ha lanciato il suo tanto atteso e tanto atteso tour con The Club Show nell’aprile 2016 a Hollywood e apparizioni a Las Vegas e al Coachella Festival in California.

pistole non fioriTour di reunion con i membri della squadra classica rimpicciolireChitarrista, Duff McCagan E il È aumentato Alimentato dal chitarrista Riccardo Fortebatterista Frank Ferrertastierista canna vertiginosa Il secondo tastierista Melissa Reese.

pistole non fiori Ha pubblicato un nuovo album di quattro canzoni, “Scuola difficile”, a febbraio. tensione, che è limitata a pistole non fioriLo store ufficiale contiene due nuove canzoni pubblicate dal gruppo l’anno scorso: la title track e “sciocco” (stilizzato come “ABSUЯD”) – Oltre alle versioni live di “non piangere” E il “sei pazzo”.

Secondo quanto riferito, la band ora sta lavorando a un nuovo album in studio, il primo sotto pistole Banner dal 2008 “Democrazia cinese” E il primo nel suo genere È aumentatoE il rimpicciolire E il Macagan Dal 1993.