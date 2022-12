Baker Mayfield segna il gol della vittoria durante la prima partita dei Rams contro i Raiders in “Friday Night Football”

Baker Mayfield aveva l’idea che i Rams avrebbero cercato i suoi servizi dopo che Carolina lo aveva rilasciato all’inizio di questa settimana. Mayfield era così certo che Los Angeles lo avrebbe firmato che in realtà ha prenotato un volo per Los Angeles prima che fosse ufficialmente fuori dalle rinunce.

In una performance che si addice a una sceneggiatura di Hollywood, Mayfield ha portato i Rams a una leggendaria vittoria per 17-16 giovedì sera dopo aver lanciato il passaggio di touchdown vincente a Van Jefferson a 10 secondi dalla fine della partita. Il punteggio ha coronato un drive di 98 yard che ha visto Mayfield completare diversi grandi passaggi aiutando i Rams a ottenere la serie di sei sconfitte consecutive.

“È proprio lì”, ha detto Mayfield al team post partita di Amazon quando gli è stato chiesto di confrontare la vittoria di giovedì sera con altri momenti salienti della sua carriera. “All’inizio, ero incazzato di dover fare così tanti cambiamenti nell’allenatore e imparare così tante cose nuove, ma sicuramente mi ha aiutato… hanno fatto delle buone giocate e mi hanno messo in una buona posizione per vincere”.

Ci sono volute tre giocate consecutive e un possesso palla a Sean McVay per passare da John Walford a Mayfield. Mayfield è entrato in partita con 2:21 rimasti nel primo quarto e arieti sotto 10-0.

“Sapevo che non avrei iniziato”, ha detto Mayfield. “Onestamente, stavamo solo vedendo come si sarebbe sentito John, come sarebbe andata a finire e io l’avrei fatto. Sarei stato pronto, qualunque cosa accada.”

Mayfield è andato 22 su 35 per 230 yard al suo debutto con i Rams. Dopo 16-3 in ritardo, Mayfield ha progettato un drive di 17 giocate che si è concluso con una corsa di touchdown di Cam Akers di 1 yard. Dopo che la difesa di Rams ha costretto un punt, il completamento di 32 yard di Mayfield a Ben Skoronek sul drive finale di Los Angeles ha aiutato a impostare il passaggio vincente per Jefferson.

“Ad essere onesto con te, sono rimasto assolutamente sbalordito dal fatto che si siano messi in fila nella copertura della stampa con 15 secondi rimasti nel gioco”, ha detto Mayfield del suo passaggio di touchdown vincente. “Pensavo davvero che avrebbero provato a uscire dall’area e giocare, ma sono rimasti. La debole sicurezza laterale è rimasta. Van è un grande corridore. Ha vinto dalla linea e ha fatto un buon lavoro”.

Nella sua prima commedia come Ram, Ex Marrone E il leopardi Il quarterback ha premuto un completamento di 21 yard a Jefferson. Quindi Mayfield ha effettuato una corsa di touchdown di 6 yard che ha aiutato a impostare il field goal di 55 yard di Matt Jay.

“Per lui venire qui e farlo, mostra solo quanto sia determinato e gentile. Sono contento che sia qui”, ha detto Jefferson a Kaylee Hartung di Amazon. “È appena venuto e ha lavorato. È stato qui solo per un giorno… Quando è entrato sapevamo che stava per essere giustiziato.”

Mayfield e l’attacco dei Rams non hanno fatto molto nel secondo o nel terzo quarto, ma lo hanno portato nel quarto. Ha fatto grandi tiri a Skowronek e Tutu Atwell. Skowronek ha preso sette passaggi per 89 yard. Atwell ha preso cinque passaggi per 50 yard dopo aver preso solo sei passaggi durante i primi tre mesi della stagione.

Mayfield ha firmato con i Rams il giorno dopo essere stato rilasciato dai Panthers. Mayfield, che ha firmato con Carolina in bassa stagione la scorsa stagione, ha perso il suo posto da titolare dopo aver subito un infortunio nella settimana 5. Il suo ultimo inizio in Carolina è avvenuto durante una sconfitta nella settimana 11 contro i Browns, la squadra con cui ha trascorso i primi quattro anni della sua carriera .

“Penso che la cosa più importante che ho imparato sia non lasciare mai che il gioco in campo influisca su chi sei giorno dopo giorno”, ha detto Mayfield quando gli è stato chiesto quale fosse la cosa più importante che aveva imparato durante la sua carriera fino a questo punto. “Sii la stessa persona per i tuoi compagni di squadra, e questa è stata la cosa più importante quest’anno che penso di aver cercato di affrontare in generale. Cerca solo di dare una mano dove posso, non lasciare che tutte queste altre cose mi raggiungano e prendano il sopravvento pugni. Sii quello che sono e in un certo senso sii quel leader. ” .

“Amo il calcio. Adoro giocare a questo gioco e amo giocare ed essere competitivo. Vai e divertiti”.

Mayfield lo ha fatto e poi alcuni giovedì sera, e il risultato è stato un finale memorabile che ha aiutato la sua nuova squadra a evitare l’eliminazione dai playoff.

“Parla alla cultura degli spogliatoi”, ha detto Mayfield dell’esibizione pubblica dei Rams giovedì sera. “Vengono qui e provano ancora a competere, anche se il record parla da sé. Solo accogliendomi e gareggiando e combattendo fino alla fine. Questo dice tutto quello che c’è da sapere su questo posto”.