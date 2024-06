Bambini gravemente malati possono lasciare Gaza per la prima volta da maggio

All’inizio della guerra contro Hamas, mentre le forze israeliane si facevano strada dal nord della Striscia di Gaza verso il sud, un quartiere di Gaza City chiamato Shujaiya aveva un ruolo importante nella battaglia. A dicembre, nove soldati furono uccisi lì, in quello che l’esercito israeliano descrisse come uno dei giorni più sanguinosi della guerra per le sue forze.

Successivamente, dopo che le forze di occupazione avevano distrutto il quartiere di Shujaiya, e sembrava che nella città di Gaza regnasse la calma, i soldati si spostarono e alla fine trasferirono i combattimenti nella città di Rafah, situata nell’estremo sud di Gaza, che fu descritta come l’ultima grande città roccaforte di Hamas. Al contrario, i civili palestinesi fuggiti dai combattimenti a Gaza City hanno iniziato a tornare alle loro case.

Giovedì sono fuggiti di nuovo.

Israele ha ordinato ai residenti di una parte della parte orientale di Gaza City di evacuare, poiché funzionari e residenti palestinesi hanno riferito di pesanti scioperi e numerose vittime. I residenti della zona hanno descritto i loro sforzi frenetici per uscire mentre le esplosioni risuonavano intorno a loro. Funzionari palestinesi hanno detto che i raid hanno colpito Shujaiya.

Fonte: dichiarazioni militari israeliane Scritto da Leanne Abraham e Veronica Penny

Muhammad Al-Bahrawi (65 anni), che mesi fa è tornato con la sua famiglia a casa a Shujaiya, ha detto: “Abbiamo sentito esplosioni da ogni direzione”. Ha detto che un “torrente” di persone è stato mandato in fuga.

“Non potevo nemmeno credere che così tante persone fossero ancora a Shujaiya”, ha detto il signor Al-Bahrawi.

L’esercito israeliano ha detto di non poter commentare immediatamente i raid. L’emittente pubblica israeliana Kan ha riferito che l’esercito stava conducendo un’operazione di terra per sradicare Hamas sulla base di informazioni di intelligence secondo cui il gruppo armato aveva iniziato a riprendere il controllo del quartiere.

Se l’operazione sarà confermata, sarà parte di un più ampio disegno di guerra in cui Israele lotta per raggiungere il suo obiettivo dichiarato: eliminare Hamas, che ha organizzato e guidato gli attacchi del 7 ottobre sul territorio israeliano che hanno scatenato la guerra a Gaza.

Le forze israeliane si sono ripetutamente trovate a ritornare in parti di Gaza che avevano precedentemente lasciato, soprattutto nel nord, con Hamas che si è riorganizzata nel caos della guerra durata nove mesi. Gli scontri sono scoppiati proprio mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu parlava di una nuova fase meno intensa.

All’interno di Israele e nel mondo, cresce la frustrazione per ciò che i critici ritengono essere l’incapacità di Netanyahu di presentare un piano su come governare Gaza se Hamas venisse sconfitto.

La chiave per sconfiggere una controinsurrezione è conosciuta con l’acronimo “clear, hold, build”, ha affermato Daniel Byman, membro senior del Center for Strategic and International Studies, un think tank di Washington.

Byman ha detto che gli israeliani “hanno pensato al primo giorno – uccidere i cattivi – ma non erano concentrati sui passi successivi”. “Questo era imperdonabile anche in ottobre e novembre. Ora ci sono meno scuse.

Le autorità sanitarie di Gaza hanno dichiarato giovedì che 15 persone sono state uccise e decine ferite a Shujaiya. L’Autorità di difesa civile palestinese ha affermato che cinque case sono state bombardate a Shujaiya e in un altro quartiere e che sono in corso le ricerche delle persone scomparse. Non è stato possibile verificare in modo indipendente il bilancio delle vittime.

Un bambino palestinese ferito riceve cure in un ospedale della città di Gaza giovedì, in seguito a quelli che funzionari e testimoni a Gaza hanno definito raid israeliani. credito… Daoud Abu Al-Kass – Reuters

Muhammad Qariqa, ricercatore dell’Osservatorio euromediterraneo per i diritti umani, che era presente a Shujaiya, ha detto di aver assistito a ciò che ha descritto come bombardamenti di artiglieria, attacchi aerei e fuoco di droni. Ha anche aggiunto di aver visto carri armati israeliani nella periferia orientale di Gaza City.

Giovedì pomeriggio ha detto che “finora i carri armati hanno fatto progressi limitati alla periferia del quartiere”. Ha aggiunto che a quel punto la maggior parte delle persone era stata evacuata.

Nel mese di ottobre, le forze israeliane hanno invaso il nord di Gaza, prendendo il controllo dell’area e avanzando verso sud, conquistando anche le roccaforti di Hamas, ma non sono ancora riuscite a sconfiggere in modo decisivo il gruppo armato. Shuja’iya, uno dei quartieri più grandi di Gaza City, ospita un battaglione considerato uno dei più forti dell’ala militare di Hamas. Non è chiaro quanto sia ampia la presenza di Hamas lì adesso.

Seth Krumrich, colonnello in pensione dell’esercito americano e vicepresidente della Global Guardian, una società internazionale di servizi di sicurezza, ha fatto eco ai critici secondo cui Israele sta lottando a causa della sua incapacità di elaborare un piano per gestire Gaza.

“Hanno un problema molto più grande davanti a loro di quello dietro di loro”, ha detto Krumrich. “Il vero problema è cercare di sistemare Gaza e renderla stabile per il futuro”.

Mira Novick Ha contribuito riportando da Gerusalemme.