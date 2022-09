Bannon si arrende alle autorità di New York per affrontare accuse non sigillate

Secondo un’accusa, il sig. Dall’organizzazione no-profit di Bannon, We Build the Wall, Mr. ha pagato Kolfage e ha emesso un modulo IRS 1099 falsificato in cui pretendeva di pagare sua moglie per “media”. Sig. Shea ha creato una società di comodo anonima che ha ricevuto denaro da We Build the Wall, conservandone parte e dandolo a Mr. L’accusa sostiene il trasferimento a Golpage, che si diceva fosse per account e pagine di “social media”.

Insomma, i pubblici ministeri federali, sig. Kolfage ha detto di aver ricevuto più di $ 350.000 dalla nostra costruzione del muro. Hanno detto che il signor Patolato e il signor Shea hanno ricevuto ciascuno centinaia di migliaia di dollari.