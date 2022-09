Barack e Michelle Obama svelano i ritratti ufficiali alla cerimonia della Casa Bianca

Washington – L’ex presidente Barack Obama e l’ex first lady Michelle Obama sono tornati alla Casa Bianca mercoledì per svelare ufficialmente i loro ritratti ufficiali della Casa Bianca, rivelando dipinti che sono stati appesi alla Casa Bianca per anni.

Il presidente Biden e la First Lady Jill Biden hanno ospitato la coppia per la prima visita di Michelle Obama alla Casa Bianca da quando suo marito ha lasciato l’incarico nel 2017. Ex presidente Ha visitato la Casa Bianca ad aprile Per celebrare l’anniversario del passaggio dell’Affordable Care Act.

“Barack e Michael, benvenuti a casa”, ha detto il sig. Biden ha detto a Obama mercoledì. “Vieni a casa.”

Dopo aver svelato i loro ritratti, Obama ha detto: “È fantastico essere tornato. Grazie mille per la vostra ospitalità

Sig. Biden ha elogiato il suo ex capo, dicendo: “Niente avrebbe potuto prepararmi meglio o più a essere presidente degli Stati Uniti di otto anni al tuo fianco, e lo dico dal profondo del mio cuore”.

L’artista Robert McCurdy ha dipinto l’ex presidente e Sharon Sprung ha dipinto l’ex first lady.

“Voglio ringraziare Sharon Sprung per aver catturato tutto ciò che amo di Michelle: la sua grazia, la sua intelligenza ed è così brava”, ha detto Obama, suscitando risate e applausi dal pubblico. “E voglio ringraziare Robert McCurdy per aver affrontato un argomento così difficile e per aver fatto un mio lavoro fantastico”.

Il ritratto dell’ex presidente, nello stile fotorealistico caratteristico dell’artista, lo ritrae in abito nero con cravatta grigia. Un ritratto della signora Obama la mostra con un vestito blu seduto su un divano rosso in una stanza rossa. Il suo ritratto è completamente dipinto nelle fotografie scattate da Sprung.

L’ex presidente Barack Obama bacia l’ex first lady Michelle Obama mentre svelano i loro ritratti ufficiali della Casa Bianca nella Sala Est della Casa Bianca il 7 settembre 2022. Evelyn Hagstein / Reuters



“Per me, questa giornata non riguarda ciò che è successo”, ha detto la signora Obama. “Si tratta di ciò che potrebbe accadere. Perché una donna come me non dovrebbe essere accanto a Jacqueline Kennedy e Dolly Madison. Non dovrebbe vivere in questa casa e di certo non dovrebbe servire. First lady.”

UN video Rilasciato dalla Fondazione Obama prima del suo rilascio, McCurdy ha detto che il processo di “maratona” gli ha richiesto circa 18 mesi, mentre Sprung ha detto che non ha lavorato al ritratto di Michael Obama per otto o nove mesi. Entrambi hanno detto di avere in mente lo spettatore quando hanno dipinto.

“Volevo che le persone passassero davanti al dipinto e la riconoscessero, o fossero più curiose di lei, o leggessero di più su di lei, ma la prendessero”, ha detto Sprung in un video sul processo.

“Il modo in cui il dipinto è costruito riguarda interamente lo spettatore”, ha detto McCurdy.

Spring ha descritto la pittura come un viaggio.

“Non so come andranno a finire i miei dipinti”, ha detto Sprung. “Segui il tuo istinto per tutto il tempo, e a questo punto mi sento abbastanza sicuro come pittore per farlo.”

Gli ex ritratti della Casa Bianca di Barack e Michelle Obama. Robert McCurdy e Sharon Sprung / Fondazione Obama



Presidenti di solito ospita i loro predecessori di rilasciare i loro ritratti formali, ma l’ex presidente Trump ha ribaltato quella tradizione, rifiutandosi di accogliere nuovamente gli Obama alla Casa Bianca durante il suo mandato. Gli Obama hanno ospitato una festa per l’ex presidente George W. Bush e sua moglie Laura alla Casa Bianca nel 2012.

Gli ex presidenti e le first lady in genere hanno due ritratti ufficiali completati dopo aver lasciato l’incarico. Un set è appeso alla National Portrait Gallery e l’altro entra nella collezione della White House Historical Society, che è esposta alla Casa Bianca. I ritratti di Obama alla National Portrait Gallery sono stati completati nel 2018.