Barack Obama condivide la sua playlist estiva

Barack Obama immagine : PHILIP DAVALI / Ritzau Scanpix / AFP tramite Getty Images

Il dovere di un ex presidente non è mai veramente adempiuto, soprattutto perché questi doveri sono solitamente limitati a “non fare nulla” e “apparire quando apri la tua biblioteca”, ma Barack Obama ha coraggiosamente continuato a lavorare su Playlist estiva annualeUna delle chiavi della relativa unità che tutti condividevamo quando era in carica. (Questo non è da confondere con Elenco annuale della sua musica preferita dell’annoche è un elenco completamente separato e si attiene anche lui stesso ogni anno.)

Comunque, Obama ha messo insieme la sua playlist estiva e, come tutte le sue playlist, è uno strano mix di cose che sembrano decisamente qualcosa che gli piace e cose che sembrano sospette per un ex presidente (per non parlare di Baba) sulla sessantina. Ma qualunque cosa sia, se qualcosa di tutto ciò è meno che vero, dovrebbe essere abbastanza in basso nell’elenco delle cose su cui i politici hanno mentito. Allora cosa c’è nella playlist? Include Obama Il partner del podcast Bruce Springsteen (E una traccia molto popolare per lui in esso), Prince “Let’s Go Crazy” e Nina Simon “Do I Move You?” e “Feelin’ Alright” di Joe Cockers, “I Can’t Be By Your Side” di Al Green e, in una delle scelte più sorprendenti che abbiamo mai visto in una lista di Obama, “Praise You” di Fatboy Slim . Sì, non solo la persona che ascolta “Thank You” su 20-dannazione-22, ma quella persona è Barack Obama.

Oltre a “Praise You”, l’elenco contiene anche molte nuove canzoni (più recenti di “Praise You” di Fatboy Slim?!), come Break My Soul di Beyoncé (Obama sta insinuando che sta lasciando il suo lavoro, qualunque cosa sia? ?), “Music For A Sushi Restaurant” di Harry Styles e “Angelica” del cantante dei Wet Leg. Inoltre, abbiamo “ti lodino” Giocando in un’altra scheda, dobbiamo dire: colpisce ancora. Obama aveva ragione! Canzone estiva!