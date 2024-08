Barack Obama rivela i suoi consigli su musica e libri per l’estate 2024

Come la collega democratica Kamala Harris, Barack Obama sta vivendo una “estate cattiva”.

L’ex presidente ha condiviso le canzoni che ha ascoltato quest’estate nella sua playlist estiva annuale, che È stato rivelato su Instagram di lunedi.

Il cantante Charli Anche il vicepresidente Harris, candidato alla presidenza nel 2024, ha recentemente abbracciato la tendenza dell'”estate cattiva” nella sua campagna online.

Altri cantanti che sono apparsi sulla lista di Obama includono il cantante country Chabuzi (“A Bar Song (Tipsy)), la pop star Billie Eilish (“Chihiro”) e il cantante hip-hop Tommy Richman (“Million Dollar Baby”). Gli ex preferiti 2Pac e The I Rolling Stones guadagnano un posto nella lista.

“Mentre l’estate volge al termine, volevo condividere con voi alcune canzoni che ho ascoltato ultimamente – e queste non sarebbero nella mia playlist se non includessero un mix eclettico”, ha scritto Obama. “Spero che troverai qualcosa di nuovo da ascoltare!”

Insieme alla sua playlist estiva, Obama ha anche condiviso i suoi libri preferiti della stagione.

La playlist dell’estate 2024 di Barack Obama

“A Bar Song (Tipsy)” è stata scritta da Shaboozey

“365” di Charli XCX

“Chihiro” di Billie Eilish

“Love Me Gigi” di Tims

“Adoro il modo in cui mi baci” di Artemas

“Un bambino da un milione di dollari” di Tommy Richman

“Non posso piangere” di Hope Tala

“No Diggity” è stato prodotto da Blackstreet in collaborazione con Dr. Dre e la regina Pen

“Charge It” di Eni

“O Quarto (versione colonna sonora)” di Carminho

“Cosa c’è nel tè?” Scritto da Calimosa

“Amo la vita che vivo, vivo la vita che amo” di Hubert Sumlin e Keith Richards

“Say So” è stato scritto da PJ Morton e co-scritto da JoJo

“Perché non lo fai tu” di Cleo Soul

“Hai davvero il controllo su di me” dei Miracles

“Processo” di LEI

“How Do U Want It” è stato scritto da 2Pac con K-Ci e JoJo

“Se ami qualcuno, liberalo” di Sting

“Non torturarmi” di Lucinda Williams

“D’oro” di Jill Scott

“(I Can’t Get) Satisfaction” dei Rolling Stones

“Il mio meglio” di Saweetie

“Incontro di preghiera del mercoledì sera” di Charles Mingus

“Vieni con me” di Norah Jones

“Il popolo” di Common

“Non piangere, amore mio” di Etta James

“Bad Boy” è stato scritto da Chris Geddy, Gabby Music e DV in collaborazione con Anuel AA e Ozuna.

“Yayo” di Rima

“Old Dutch” di Bonnie Light Horseman

“Sintomi della vita” di Willow

“Whiskey Whiskey” di Moneybag You con Morgan Wallen

“Osservare le stelle” di Miles Smith

“Wanna Be” è stato scritto da GloRilla e Megan Thee Stallion

“Jump” è stato scritto da Tayla, Jonah e Skillbing

“Perro Negro” di Bad Bunny & Feid

“Lil Bu Thang” di Paul Russell

“La rinascita di Slick (Cool Like Dat)” di Digable Planets

“La pancia piena (ma siamo affamati)” di Bob Marley e i Wailers

“Prima di tutto una di queste cose” di Nick Drake

“Silvio” di Bob Dylan

“L’amore è ovunque” di Pharoah Sanders

“Dove è finito il nostro amore” dei Supremes

“Texas Hold ‘Em” di Beyoncé

“Qualcuno mi guarda” di Samara Joy, scritto insieme a Pasquale Grasso

Barack Obama condivide “Great Books” di Percival Everett, Jonathan Blitzer e altri

Per la sua selezione di libri, Obama ha evidenziato una serie di opere, dai romanzi satirici alla saggistica potente.

Percival Everett “Giacomo,Una rivisitazione del classico romanzo di Mark Twain Le avventure di Huckleberry Finn, è in cima alla lista delle quattordici scelte letterarie. Everett è stato selezionato per il Booker Prize nel 2022.

Ha scelto anche Obama “Tutti coloro che se ne sono andati: gli Stati Uniti, l’America Centrale e la nascita della crisi”“Un libro di Jonathan Blitzer che offre uno sguardo completo alla crisi dell’immigrazione clandestina al confine tra Stati Uniti e Messico.

Altri titoli nell’elenco includono Reading Genesis di Marilyn Robinson, The Ministry of Time di Calian Bradley e Of Boys and Men: Why the Modern Male Sufferes, Why It Matters e What to Do About It di Richard Reeves.

“Ho letto alcuni libri fantastici negli ultimi mesi e volevo condividere con voi alcuni dei miei preferiti”, ha detto Obama ha scritto su Instagram“Fammi sapere se hai qualche consiglio per i libri che dovrei dare un’occhiata!

Le raccomandazioni di Barack Obama per la lettura nell’estate del 2024