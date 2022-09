“Barbarian” è il secondo fine settimana più basso del 2022 – Scadenza

Aggiornamento del sabato mattina: Con l’uscita di New Line, un adattamento di Stephen King molto sicuro In quello che è stato un lucroso fine settimana della Festa del Lavoro post-pandemica, la Disney è arrivata e ha prenotato un titolo horror ai 20th Century Studios barbaro. Questa foto, diretta e scritta da Zach Cregger, segue una donna che soggiorna in un Airbnb, che scopre che la casa che ha affittato non è come sembra. Il film ha incassato 3,8 milioni di dollari venerdì (inclusi 850.000 dollari nelle anteprime di giovedì sera) ed è al culmine 9 milioni di dollariprobabilmente a due cifre in 2.340 sale.

Perché la Disney ha mantenuto questo film in gioco invece di inviarlo a Hulu? Sono rimasti sbalorditi dai risultati del test di screening e sapevano che anche i critici lo avrebbero adorato (lo hanno valutato al 92% sulla base di Rotten Tomatoes) e hanno tirato i dadi. Abbiamo colpito la Sony al naso due settimane fa per non essere stati lasciati indietro l’invitoche ha assistito a $ 6,8 milioni Start (e il totale attuale di $ 18,6 milioni. Tuttavia, la situazione con i film horror spesso non è che gli studios facciano affidamento sulla spesa P&A su questi titoli (meno di $ 20 milioni) per cercare un aumento maggiore.) C’è molto da fare sul tour, non spendono Con questo film, la Disney spera di sfruttare il passaparola barbaro. Stasera determinerà se barbaro Mance a nord di $ 10 milioni. I punteggi del pubblico non sono così significativi come i punteggi critici con il 70% di positività su PostTrak da Comscore/Screen Engine con il 54% di raccomandazione e C+ CinemaScore. Gli uomini hanno raggiunto il titolo R al 59% con il 74% tra 18-34. Il mix di diversità era 45% caucasico, 25% ispanico e ispanico, 16% nero e 14% asiatico/altro. barbaro La maggior parte dei suoi dollari erano sulle coste e nel sud-ovest. Erano i primi dieci teatri di New York e Los Angeles con i PLF che comandavano un terzo delle vendite di biglietti IMAX.

Stella Volpe



Nel frattempo, Disney Star Studios” Brahmastra prima parte: ShivaE il Che mi è stato detto sembra un film Marvel in India, prenotato in 810 sale in 172 mercati e visto oggi $ 1,9 milioni (inclusi $ 700.000 anteprime del giovedì sera iniziate alle 17:00) e 3 giorni di 3,5 milioni di dollari per me $ 4,5 milioni. PostTrak è positivo al 70% e consigliato al 60%. Le pubblicazioni erano in hindi, malayalam, telugu e tamil. Il numero era di uomini al 55% e al 71% di età compresa tra 18 e 34 anni, con un pubblico asiatico e di altro tipo che arrivava a un enorme 88%. Il nord-est e il Canada hanno visto la maggior parte dell’azione con nove delle prime dieci piste. Ottime vendite di biglietti anche a New York City, Chicago, Dallas, San Francisco, Seattle, Boston e Austin con Toronto e Vancouver.

Ad aprire tra i primi dieci c’è anche Fathom Marco vivo In 1560 Theatres, un film religioso prodotto da Kirk Cameron per il regista Kevin Peebles. Loughlin: Il mondo intimo di David viene sconvolto quando sua madre lo raggiunge inaspettatamente, desiderosa di incontrare il figlio diciottenne che ha tenuto prigioniero solo una volta. Decent corre qui a Dallas, Atlanta, Houston, Phoenix, Charlotte, Nashville, Kansas City, San Antonio 855 mila dollari Venerdì è previsto 3 giorni da $ 2,2 milioni.

I bassi numeri di singoli su queste nuove aperture mettono ancora il fine settimana a una cifra stimata di 39,9 milioni di dollari per tutti i film, che finirà come il secondo fine settimana più basso del 2022 finora dopo il 28-30 gennaio che ha prodotto solo 34,9 milioni di dollari.

Presto avremo altri aggiornamenti per te.