Barrack dice che spera che i legami di Trump impressioneranno gli Emirati Arabi Uniti; Nega di essere un agente

NEW YORK (Reuters) – Tom Barrack, una volta raccolta fondi di Donald Trump, ha riconosciuto giovedì di sperare che i suoi legami con l’allora presidente incoraggerebbero un funzionario degli Emirati Arabi Uniti a investire con la sua azienda, ma ha affermato di non essere d’accordo a condividere l’accesso politico per un rapporto di lavoro.

I pubblici ministeri federali di Brooklyn affermano che Barrack, 75 anni, ha usato la sua influenza nella campagna e nell’amministrazione Trump nel 2016 e nel 2017 per promuovere gli interessi degli Emirati Arabi Uniti senza informare il procuratore generale degli Stati Uniti che stava agendo come agente per il paese, come richiesto per legge.

Barrack si è dichiarato non colpevole e ha affermato che le sue interazioni con i funzionari in Medio Oriente facevano parte del suo ruolo nella gestione della società di private equity Colony Capital, ora nota come DigitalBridge Group Inc. (DBRG.N). Ha iniziato a testimoniare in sua difesa lunedì, negando il suo accordo ad agire in base alle direttive degli Emirati Arabi Uniti.

Durante un interrogatorio giovedì, il procuratore generale Sam Nitz ha chiesto a Barrack se sperava che i suoi legami con Trump lo avrebbero licenziato nella sua ricerca di investimenti dallo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, il funzionario della sicurezza nazionale negli Emirati Arabi Uniti che gestisce anche una banca. , quando i due si sono incontrati negli Emirati Arabi Uniti nel maggio 2016.

“Non puoi essere solo un altro uomo d’affari, giusto, presentandoti con la tua borsa e il tuo mazzo di PowerPoint”, ha detto Nitzy. “Sì o no, una delle cose che volevo presentare allo sceicco Tahnoun è stato il tuo arrivo a Donald Trump?”

Barak ha risposto affermativamente a entrambe le domande. Ma quando Nitze gli ha chiesto se avrebbe acconsentito a consentire allo sceicco Tahnoun l’accesso e l’influenza “nella speranza di assicurarsi una relazione d’affari a lungo termine”, Barak ha risposto: “No”.

I pubblici ministeri hanno citato gli investimenti di due fondi sovrani degli Emirati nei progetti di Colony nel 2017 e nel 2018 come prova della motivazione di Barak ad agire come agente.

E sotto il controllo diretto del suo avvocato Michael Schacher all’inizio di giovedì, Barak ha testimoniato di non essere stato molto coinvolto in accordi per un totale di $ 374 milioni. Ha detto che uno dei fondi, Mubadala, si è quasi ritirato da uno degli accordi dopo aver appreso che ci sarebbe stato un investitore israeliano partecipante.

“Se Mubadala sta investendo per te in cambio di agire come agente degli Emirati, ti aspetteresti che minaccino di dimettersi?” ha detto Schachter

“Probabilmente no”, rispose Barak.

Mubadala non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento al di fuori dell’orario di lavoro degli Emirati Arabi Uniti.

Omicidio Khashoggi

Barak, interrogato da Schachter, disse di aver esortato l’allora presidente a usare l’uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi come una “leva” per convincere l’Arabia Saudita a porre fine al blocco del Qatar iniziato nel 2017.

La testimonianza di Barak di aver difeso gli interessi del Qatar potrebbe minare le accuse che ha commesso per volere degli Emirati Arabi Uniti. Barak non è accusato di agire come un agente saudita, ma il Paese è vicino agli Emirati, che hanno attuato il blocco insieme ad Arabia Saudita, Bahrain e altri.

Ha detto che durante una telefonata dell’ottobre 2018 con Trump – dopo che Khashoggi è stato assassinato nel consolato dell’Arabia Saudita in Turchia – ha esortato l’allora presidente a usare l’indignazione globale per l’omicidio “come leva per questo stupido blocco”.

L’intelligence statunitense afferma che l’uccisione di Khashoggi, un insider diventato critico saudita, ha avuto l’approvazione del principe ereditario Mohammed bin Salman, il sovrano de facto. Il principe ha negato di aver ordinato l’omicidio, ma ha ammesso che era “sotto la mia tutela”.

(riferisce Luke Cohen) a New York. Montaggio di Jonathan Otis e Nolin Walder

