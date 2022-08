“Batgirl” Shelfid: il CEO di Warner Bros. Discovery difende la decisione

Scopri Warner Bros. Direttore esecutivo David Zaslav La controversa decisione della società questa settimana è stata indirizzata a Annulla versioni per “cattiva ragazzae “Scoob!: Holiday Haunt” durante la chiamata sugli utili del secondo trimestre dell’azienda giovedì.

“Non rilasceremo un film finché non sarà pronto”, ha detto Zaslav durante la parte di domande e risposte della chiamata, quando gli è stato chiesto direttamente di Batgirl che avrebbe preso l’ascia. “Non gireremo un film per fare un quarto e non pubblicheremo un film a meno che non ci crediamo”.

Durante lo spettacolo, Zaslav ha ripetutamente citato le proprietà dei supereroi della DC, inclusi Batman, Superman e Wonder Woman, come centrali per la più ampia strategia di contenuti dell’azienda. Per organizzare meglio queste proprietà, Zaslav ha citato il suo obiettivo dichiarato in precedenza di collaborare con un “piano decennale incentrato esclusivamente sulla DC”, simile all’approccio della Disney con i Marvel Studios, come diretto da Kevin Feige. Ma non ha annunciato chi guiderà quella squadra come Feige.

“Questi sono marchi conosciuti in tutto il mondo”, ha detto dei personaggi DC. Come parte di ciò, ci concentreremo sulla qualità. La DC è qualcosa su cui pensiamo di poter migliorare e su cui concentrarci in questo momento”.

Zaslav ha menzionato più volte la “qualità” quando ha discusso della DC, suggerendo fortemente che “Batgirl” non era all’altezza di ciò che pensava fosse necessario per adattare la proprietà più ampia del fumetto.

“L’obiettivo è far crescere il marchio DC, far crescere i personaggi DC”, ha detto. “Ma il nostro compito è anche proteggere il marchio DC. Ed è quello che faremo”.

Zaslav ha chiamato “Black Adam”, “Shazam! 2” e “The Flash” come i film DC di cui è “molto entusiasta”.

“Li abbiamo visti, pensiamo che siano fantastici e pensiamo di poterli rendere ancora migliori”, ha detto. (Zaslav ha menzionato “The Flash”, attualmente previsto per la prima volta nel giugno 2023, è particolarmente significativo, come fa la star Ezra Miller. Di fronte a molteplici accuse di abuso e cattiva condotta Né l’attore né lo studio si sono rivolti a lei pubblicamente.)

La decisione di sospendere due lungometraggi quasi completati, inclusa una proprietà di supereroi con un budget di 90 milioni di dollari, ha sbalordito l’industria in generale. Il mercoledì, il regista di “Batgirl” Adel Elaraby e Bilal Falah (Bad Boys for Life, Mrs. Marvell) ha rilasciato una dichiarazione Erano “tristi e scioccati dalla notizia” e recitavano Leslie Grace Egli ha detto Era “orgogliosa dell’amore, del duro lavoro e dell’intento che tutto il cast straordinario e l’instancabile troupe hanno messo in questo film”.

Martedì, diverso menzionato Che il principale motore della decisione sia stato un cambiamento nella strategia della società dalla creazione di film esclusivi per HBO Max, come nel caso di “Batgirl” e “Scoob!: Holiday Haunt”, in seguito alla fusione di WarnerMedia e Discovery.

“L’idea che questi film costosi vadano in onda – non riusciamo a trovare un motivo economico per questo, non riusciamo a trovare un valore economico, quindi stiamo facendo un cambiamento strategico”, ha detto Zaslav durante la domanda e -sessione di risposta.

Ha anche parlato del cambiamento durante le sue osservazioni di apertura sulla sua telefonata sugli utili del secondo trimestre.

“Abbracciamo pienamente il palcoscenico teatrale perché crediamo che crei interesse e domanda, fornisca grandi venti di marketing e generi passaparola mentre i film vanno dal vivo e oltre”, ha detto Zaslav. “Abbiamo una visione diversa della saggezza del rilascio di film in live streaming e abbiamo adottato alcune misure drastiche per correggere la strategia precedente”.

Durante lo spettacolo, il CFO Gunnar Wiedenfels ha citato la strategia guidata dalla precedente leadership di WarnerMedia – vale a dire Jason Keeler e Anne Sarnoff – di finanziare “film selezionati direttamente a HBO Max” come priva di “supporto sufficiente” per continuare. Ha citato “Wonder Twins” (che era in pre-produzione), “Batgirl” e “Scoob!: Holiday Haunt” quasi completati come “esempi di film in streaming che non si adattano a questo nuovo approccio strategico”.

Wiedenfels ha affermato che annullare questi progetti è stata una “decisione difficile”, ma la società “si impegna a essere disciplinata su un quadro che guidi il nostro comodo investimento per massimizzare il ritorno”.

Per coprire le perdite dovute alla cancellazione del film, si dice che la società stia tagliando le tasse su entrambi i film, citando un cambiamento di strategia in seguito alla fusione, ma tale strategia non è stata affrontata durante la chiamata sugli utili.