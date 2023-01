Bed, Bath & Beyond sta esplodendo nel rally delle azioni di meme

NEW YORK, 9 gennaio (Reuters) – Le azioni di Bid, Bath & Beyond Inc (BBBY.O) Lunedì è rimbalzato bruscamente negli scambi ad alto volume tra le speculazioni degli investitori al dettaglio secondo cui il venditore di articoli per la casa in difficoltà potrebbe essere un potenziale obiettivo di acquisizione.

Le azioni della società sono aumentate del 35% a $ 1,77, sulla buona strada per il più grande aumento percentuale di un giorno dall’8 agosto.

A mezzogiorno, i trader avevano scambiato azioni Bed, Bath & Beyond per un valore di 114 milioni di dollari, che si avvicina all’intero valore di mercato della società di 157 milioni di dollari in azioni, secondo i dati di Refinitiv.

I forum di azioni al dettaglio online, incluso Reddit, sono circolati su un potenziale accordo di fusione e acquisizione, scatenando una frenesia di acquisti che ricorda il fenomeno delle “azioni meme” del 2020 di azioni di società in difficoltà come GameStop Corp. (GME.N) e AMC Entertainment Holdings (AMC.N) è cresciuto in mezzo all’interesse virale nei forum come WallStreetBets.

Le azioni di Bed, Bath & Beyond hanno perso quasi la metà del loro valore giovedì e venerdì scorso dopo che la società ha avvertito che potrebbe non essere in grado di continuare a funzionare e potrebbe dover cercare sollievo attraverso il fallimento.

Reuters ha anche riferito giovedì che la società si sta preparando a presentare istanza di protezione dal fallimento nelle prossime settimane.

Bed Bath & Beyond ha lottato per anni con il calo delle vendite mentre compete con Amazon (AMZN.O) e altri concorrenti, dove gli investitori citano problemi che includono negozi affollati e un eccessivo affidamento sui buoni sconto. Le sue azioni sono scese dell’83% nel 2022.

In un rapporto della scorsa settimana, Bed Bath & Beyond ha dichiarato di prevedere una perdita netta di 385,8 milioni di dollari nel trimestre fiscale che si concluderà a novembre, inclusi 100 milioni di dollari di oneri per svalutazione. La società è programmata per riferire i suoi risultati all’inizio di martedì.

Dei 13 analisti che coprono l’attività dell’azienda, tre hanno raccomandato “hold”, 8 hanno “venduto” i valori delle azioni e due hanno raccomandazioni “strong sell”. L’obiettivo di prezzo medio è di $ 2, in calo rispetto ai $ 3 del mese scorso.

(Segnalazione di Stephen Kolb) a New York. Segnalazione aggiuntiva di Noel Randywich a Oakland, in California. Montaggio di Allison Williams

