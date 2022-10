Bellator 286 risultati: Patricio Pitbull domina, dicendo alla folla fischiante “vaffanculo”; AJ McKee vince la 155esima presenza in natura

Patrizio Pitbull Bellator ancora migliore.

Il campione dei pesi piuma ha composto con successo la sua ottava difesa del titolo e il primo del suo terzo round con la cintura con una vittoria sbilanciata. Adam Burex Nell’evento principale 286- Masoud Sabato a Long Beach, in California, tutti e tre i giudici avevano vinto i punteggi dei pitbull 48-47, 49-46 e 50-45.

Pitbull (34-5) era troppo abile e troppo esperto per il giovane Borex (18-2), che non è riuscito a raccogliere molti grandi attacchi prima di un rally in ritardo nel Round 5. Lungi da questo, Pitbull ha vinto gli scambi più sbalorditivi con precisi , potenti pugni durante la miscelazione Anche nelle rimozioni per neutralizzare il borex.

La vittoria dominante non è piaciuta a tutti al Long Beach Convention & Entertainment Center, quindi Pitbull ha usato la prima parte della sua intervista post-combattimento per affrontare il ridicolo.

“Perché mi dai fastidio?” chiese Pitbull. “Sono l’eroe carino. Sono la dannata capra. Vaffanculo a tutti voi.”

A Pitbull è stato quindi chiesto chi avrebbe combattuto dopo e l’ex campione di 155 libbre lo ha suggerito. Una mossa recentemente discussa per il peso bantam Ha senso con un concorrente più alto peso piuma Aaron Biko Soffre di una preoccupante perdita nelle prime ore della notte Dopo che è stato ferito alla spalla.

“Stavo pensando ad Aaron Biko, ma si è lussato la spalla e ora non so cosa accadrà”, ha detto Pitbull. “Forse andrei alla divisione pesi bantam e prenderei anche quella cintura.”

Il Borex più alto ha lottato per sbarcare il lunario durante il combattimento, poiché Pitbull ha affrontato il caratteristico Flying Knee ungherese in diverse occasioni, con un contrattacco o un traguardo a tempo.

Quando i burek non si stavano rompendo, Pitbull si accontentava di portarlo via dalla distanza e controllarlo attraverso le sue prese. E’ stata una prestazione tagliente e metodica del grande giocatore brasiliano, che raramente è stato compromesso durante le gare a cinque turni. Pitbull ha segnato la sua seconda vittoria consecutiva e l’ottava nelle ultime nove partite.

Nell’evento principale congiunto, aj maki (19-1) esordisce con successo nei pesi leggeri contro un selvaggio e un pessimista Spike Carlisle (14-4), ottenendo una decisione unanime (29-26, 30-26, 30-27). La partita è stata impostata in sintonia nei primi secondi quando Carlisle ha eliminato il suo angolo con un attacco aereo e ha avviato i Winged Strawmakers.

Carlisle è rimasto all’offensiva quando Mackie ha attaccato dall’interno della sua guardia, ma Mackie ha mostrato una presa superiore e ha lavorato dalla sua schiena per iniziare l’attacco e finire il round sulla schiena di Carlisle.

Scambi più accesi si verificano durante il combattimento, ma il wrestling e il jiu-jitsu di McKee si sono rivelati la differenza quando ha messo Carlisle sul tappeto e ha attaccato con calci a terra e servizi da più posizioni. Il sanguinario Carlisle ha mostrato una durezza straordinaria, ma Mackie ha fatto più che abbastanza per vincere le scorecard alla fine.

Dopo l’incontro, a Mackie è stato chiesto se fosse ancora interessato a tornare nella divisione da 145 libbre, a cui ha risposto che sarebbe tornato indietro solo per un combattimento per il titolo. In caso contrario, ha intenzione di partecipare ad annunciarlo di recente Gran Premio Mondiale dei pesi leggeri Bellator che si svolgerà nel 2023. McKee ha già vinto il torneo dei pesi piuma Bellator che si è concluso con lui che ha vinto la cintura del campionato e un premio di un milione di dollari.

Anche sulla carta principale, Jeremy Kennedy (18-3, 1 NC) ha segnato una massiccia vittoria a sorpresa su Aaron Biko (10-4), anche se non nel modo desiderato. Durante l’ondata di apertura, Biko si è lussato la spallaAnche se a quanto pare la sua squadra È apparso di nuovo al suo posto Tra un round e l’altro, l’arbitro e il primo selezionatore hanno convenuto che l’infortunio di Biko era abbastanza grave da non poter continuare.

Ex campionessa dei pesi gallo Bellator Juan Archuleta (26-4) Ha aperto lo spettacolo con un’interruzione di due diapositive con decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) di conquistare Enrico Berzola (18-7-2). Lo “spagnolo” è uscito tirando al primo turno e ha superato Perzola nel corso di una lotta frenetica per 15 minuti, anche se la partita non è stata priva di momenti difficili.

Archuleta ha quasi colpito Perzola con un colpo di testa illegale a un avversario a terra al primo round (Perzolla lo ha parato con il braccio), e Perzola è anche riuscito a tirare gomiti acuti mentre Archuleta è andato a takedown contro la recinzione. Tuttavia, Archuleta ha continuato a trovare il successo in piedi e ha mescolato i takedown in tempo per assicurarsi la vittoria.

Controlla qui per i risultati completi di Bellator 286.