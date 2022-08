Ben Affleck elenca Palisades Mansion per $ 30 milioni

è tempo di Ben Affleck e J. Law Un aggiornamento immobiliare che ti farà davvero urlare per la quantità menzionata di milioni. Le notizie secondo cui la coppia ha acquistato una nuova lussuosa villa sembrano essere vere, perché TMZ I rapporti indicano che Ben ha appena messo in vendita la sua casa di Palisades per $ 30 milioni. Per inciso, ha acquistato la casa nel 2018 per $ 19,250 milioni, quindi punta a un profitto di $ 10 milioni.

La vendita a quanto pare segue il trasferimento di Ben e Jane in una nuova villa da 60 milioni di dollari precedentemente di proprietà del miliardario James Packer. TMZ Si dice che la coppia stia già affittando la casa in questo momento, e non riesco nemmeno a immaginare come sia il loro affitto mensile.

Ben e Jane si godono la luna di miele! Pierre SouGetty Images

Ma questi due hanno sicuramente soldi: ad aprile, dopo di loro Muoviti per comprare un posto a Bel Air da 50 milioni di dollari Sono caduti – lo erano osservatore Dai un’occhiata “ortografia del manieroUna delle case più costose di Los Angeles costruita dal produttore televisivo Aaron Spelling e sua moglie Candy. Prezzo di listino? $ 165 milioni. Il che ti dà un’idea dell’enorme budget di Ben e Jane.

Ad ogni modo, non hanno finito per comprare questo posto e da definire per quanto tempo avrebbero affittato la proprietà di James Packer prima di prendere qualcosa per se stessi. Per ora, gli sposi sono decisamente ancora nella fase della luna di miele della loro relazione (letteralmente – sono appena andati in luna di miele) e si dice che stiano pianificando attivamente un altro grande matrimonio per i loro amici e la loro famiglia.

Mahira Bonner

Mihira Bonner è una famosa scrittrice di notizie e intrattenimento che ama Bravo e Antiques Roadshow con uguale entusiasmo, ed è stata in precedenza l’editore di intrattenimento di Marie Claire e si è occupata di cultura popolare per più di un decennio.

