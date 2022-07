Home » Economy Ben & Jerry’s fa causa a Unilever per bloccare la vendita di attività israeliane Economy Ben & Jerry’s fa causa a Unilever per bloccare la vendita di attività israeliane 0 Views Save Saved Removed 0

Unilever acqua Il gelatiere con sede nel Vermont ha presentato una denuncia martedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a New York, chiedendo un’ingiunzione contro“Per proteggere il marchio e l’integrità sociale, Ben & Jerry’s ha impiegato decenni a costruire”.

Ben & Jerry’s opera in Israele dal 1987, ma negli ultimi anni ha subito pressioni per vendere negli insediamenti in Cisgiordania, che sono illegali secondo il diritto internazionale. Nel luglio 2021 ha annunciato che avrebbe interrotto completamente le vendite in Cisgiordania.

Ciò ha scatenato una disputa con il suo distributore di lunga data in Israele, American Quality Products (AQP), che a marzo ha citato in giudizio Ben & Jerry’s e Unilever, sostenendo che “hanno interrotto illegalmente la loro relazione commerciale di 34 anni per boicottare Israele”.

Unilever, uno dei maggiori venditori al mondo di beni di consumo tra cui il sapone Dove e il gelato Magnum, ha cercato di tracciare una linea nella controversia con il suo annuncio la scorsa settimana di aver venduto l’attività israeliana di Ben & Jerry’s per un importo non divulgato alla base in Qatar.