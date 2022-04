Berkshire Hathaway riporta un calo dei rendimenti, guidato dalle perdite sugli investimenti

Il Berkshire ha aumentato il suo investimento nella compagnia petrolifera Chevron a quasi $ 4,5 miliardi alla fine del primo trimestre e $ 4,5 miliardi alla fine del 2021. Questa è la quarta partecipazione più grande della Chevron Berkshire. Dietro Apple, Bank of America e American Express. Sig. Buffett ha affrontato grandi sfide nel settore energetico ultimamente. Il mese scorso, la società ha acquistato azioni della Occidental Petroleum per un valore di 7 miliardi di dollari.

Vendite e profitti nelle attività operative del Berkshire hanno continuato a crescere trimestralmente e nel complesso. Sintesi dell’economia statunitense Nel primo quarto. Tuttavia, gli economisti affermano che il calo del PIL ha oscurato alcuni punti di forza fondamentali dell’economia statunitense e che i risultati operativi del Berkshire lo supportano. I profitti di produzione e vendita al dettaglio di Berkshire sono aumentati del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Burlington Northern, una delle più grandi reti di trasporto merci d’America e la sua compagnia ferroviaria, ha registrato un aumento dei profitti del 9%, riflettendo la continua attività commerciale.

I risultati contrastanti del primo trimestre del Berkshire, Mr. Le decine di migliaia di fedeli investitori di Buffett si sono riversati nella sua città natale di Omaha per l’incontro annuale dell’azienda. Buffet-fest è una festa popolare di un giorno che viene spesso definita “Woodstock for Employers”, in cui Mr. Buffett risponderà alle domande per ore prima di un incontro nell’arena da 17.000 posti del centro della città. Mentre alcuni dei posti erano vacanti, c’erano diversi dignitari aziendali, tra cui Tim Cook, CEO di Apple, e Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, e Bill Ackman, Head of Hedge Fund Pershing Square Capital Management. , E l’attore Bill Murray.

Un’ampia sala conferenze è piena di cabine che mettono in evidenza le numerose aziende del Berkshire e offre sconti su scatole di caramelle al formaggio di proprietà del Berkshire. Il signor Cheese ha portato 11 tonnellate di caramelle alla riunione dei partner e si prevede che saranno esaurite. Buffett ha detto dal podio sabato. Solo gli azionisti possono partecipare di persona. L’incontro è stato in uno stato virtuale negli ultimi due anni. Il Berkshire ha iniziato a trasmettere la folla alcuni anni fa e tornerà anche quest’anno.

Il 91enne sig. Le azioni di Buffett nel Berkshire sono aumentate di quasi l’8%, in calo del 13%, e si trovano ad affrontare riunioni annuali leggermente più controverse del solito, nonostante le prestazioni migliori rispetto al mercato generale. “Storicamente, le azioni del Berkshire hanno ottenuto risultati migliori perché gli investitori sono ‘volati verso la qualità’ durante la crisi economica”, ha scritto la scorsa settimana Cathy Seifert, ricercatrice presso il CFRA Research dopo il Berkshire, in una nota ai clienti.