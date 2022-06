Bethesda prevede di seguire le Elder 6 Scrolls con Fallout 5

immagine : Betesda

In un’intervista pubblicata oggi, il direttore creativo di Bethesda Todd Howard ha rivelato i piani futuri dello studio, spiegando in seguito Pergamene dello sceicco 6 Vieni fuori, sarà il prossimo gioco in studio ricaduta 5, la prossima voce importante nel franchise di giochi di ruolo open world post-apocalittico della società. Tuttavia, dato il tempo impiegato da Bethesda per creare questi grandi giochi, non aspettarti che nessuno dei giochi di ruolo venga rilasciato nel prossimo futuro.

Durante un colloquio con IGNHoward ha spiegato molto chiaramente e francamente su cosa i Bethesda Game Studios avrebbero lavorato nei prossimi anni. Nello specifico, l’attuale piano deve concludersi anno 2023 starfield E inizia a lavorare di più sulla voce successiva nel file antiche pergamene serieE il Pergamene dello sceicco 6, che Howard ha chiarito è attualmente in pre-produzione. Poi lo studio si concentrerà ripercussioni 5.

“sì, Pergamene dello sceicco 6 In pre-produzione”, ha spiegato Howard. “E come sai, lo faremo ricaduta 5 Dopodiché, quindi la nostra lista è piena andando avanti per un po’.

È interessante notare che Howard ha anche affermato che Bethesda Game Studios ha alcuni “altri progetti” che il team esamina “di tanto in tanto” ma non ha detto quali sono quei giochi, quanto potrebbero essere grandi o dove potrebbero cadere nella sequenza temporale di produzione.

Per essere chiari, questa non è la prima volta che Howard parla ricaduta 5. In effetti, questa non è la prima volta che parla IGN Informazioni sul prossimo gioco della popolare serie di giochi di ruolo. l’anno scorso, Durante una diversa intervista con l’outletHoward ha spiegato che lo studio ha una vaga idea di cosa ricaduta 5 Lo sarebbe, ma non ha elaborato ulteriormente né condiviso alcun dettaglio sul gioco.

“Gocce“Fa davvero parte del nostro DNA qui”, ha detto Howard. IGN Nel 2021. “Abbiamo lavorato con altri [developers] Di tanto in tanto – non posso dire cosa accadrà. Sai, abbiamo una pagina in Fallout 5, cosa vogliamo fare”.

Tuttavia, tornando a quell’intervista, Howard è stato meno chiaro sulla sequenza temporale. Ora lo sappiamo ricaduta 5 Sarà già rilasciato dopo Pergamene dello sceicco 6. Questo probabilmente significa ricaduta 5 Sarà in giro oh… diciamo, nel 2035. Se sei fortunato.

Pergamene dello sceicco 6 È stato rivelato ufficialmente per la prima volta durante l’E3 2018 con un breve teaser, e da allora Non abbiamo sentito nient’altro sul gioco. L’ultima linea principale Gocce Gioco, Fallout 4È stato rilasciato nel 2015.

Howard ha detto a IGN oggi che vorrebbe che potessero rendere questi giochi più veloci e che, come molti dei più grandi fan dello studio, era frustrato dal dover aspettare così tanti anni tra un gioco e l’altro. Ma ha chiarito che è parte del processo e necessario.

“Ci stanno mettendo un po’, vorrei che uscissero più velocemente, lo sto già facendo”, ha ammesso Howard. “Ci stiamo impegnando il più possibile, ma vogliamo che siano il meglio che possono essere per tutti”.

Ora, la vera domanda è la volontà Pergamene dello sceicco 6 o ricaduta 5 Verrà lanciato su console PlayStation in futuro o sarà disponibile solo su Xbox e PC? (Conosco la risposta a questo, e Ai fan di Bethesda che giocano solo su console PlayStation probabilmente non piacerà…)