Beverly Hills, 90210, attrice insicura aveva 64 anni – The Hollywood Reporter

Dennis Dawes, l’indaffarata attrice caratterista che ha interpretato il vicedirettore Yvonne Tesley Beverly Hills 90210Giudice Rebecca Damson Day Guardiano La terapeuta è Rhonda Payne Non sicuro, Muori. Aveva 64 anni.

La morte di Dose è stata annunciata sabato Instagram Sua sorella maggiore Tracy Dawes, che ha elogiato sua sorella come “la sorella più meravigliosa, un’attrice, modella, mentore e regista affermata. Era la mia migliore amica e infine un membro della mia famiglia”.

Il 7 agosto, Tracy Ha scritto Su Instagram la sorella minore è stata ricoverata in ospedale ed è in coma a causa di una “forma maligna di meningite”.

Sul grande schermo, Dennis Dawes è emerso come il manager di Ray Charles Marilyn Andre Trave (2004), interpretato da un vincitore di un Oscar Jamie FoxxHa interpretato un altro preside, basato su un insegnante nella vita reale alla Richmond (California) High School, a Allenatore Carter (2005), protagonista Samuel L. Jackson.

Ha detto che questi erano tra i suoi ruoli preferiti, così come il suo ruolo in due episodi nel 2011-12 come Yvonne Burns, la zia di Derek Morgan di Shemar Moore, sulla CBS. menti criminali.

Dowse ha anche fatto molte regie teatrali ed era in testa Ricordami: la storia di Mahalia Jackson, con Ledisi nei panni del leggendario cantante gospel. Il film ha aperto il Pan African Film and Arts Festival a Los Angeles ad aprile.

Dowse si è ripresentato come il severo ma compassionevole vicedirettore del West Beverly Hills High Teasley in 23 episodi di Beverly Hills, 90210, Copre tutti i 10 anni (1990-2000) del successo di Fox.

Ha poi fatto 32 apparizioni nel ruolo del giudice Damson nel dramma della CBS di Simon Baker del 2001-2004 con protagonista Guardiano Sei come guaritrice per Molly (Yvonne Orji) nelle ultime tre stagioni di Issa Ray‘S Non sicuro in HBO.

Denise Yvonne Dawes è nata a Honolulu il 21 febbraio 1958. Suo padre era nella Marina degli Stati Uniti e la sua famiglia si trasferiva ogni due anni. Nel frattempo, sua madre studiava a scuola.

Dennis Dawes nel film del 2005 Coach Carter Gruppo Paramount / Cortesia Everett

Nel 1976, mentre frequentava la WT Woodson High School di Fairfax, in Virginia, fece un’audizione per un posto nel gruppo di spettacoli itineranti Up With People mentre fece domanda per l’Accademia navale degli Stati Uniti (quello fu il primo anno in cui le donne furono accettate lì).

“Proprio come l’avrei presa io [Academy] Test di allenamento fisico Father With People ha detto: “Abbiamo bisogno di una risposta, abbiamo bisogno di una risposta” e ho dovuto scegliere “Lezioni ricordare In un’intervista del 2015, “Farei la Marina per i miei genitori o farei lavori teatrali per me? E lei ha scelto me”.

Dopo essersi laureata nel 1980 alla Norfolk State University e aver vissuto in Germania con i suoi genitori per oltre sette anni – ha anche lavorato in teatro all’estero – si è trasferita a Los Angeles all’età di 30 anni. Linea di dialogo in un episodio del 1989 della sitcom della NBC ALF.

“Questo mi ha portato alla gilda, e dopo ho trovato un agente”, ha detto.

Mentre stava costruendo la sua carriera di attrice, ha lavorato come operatore di servizi di risposta e per cinque anni come responsabile di ufficio presso lo studio legale Westwood.

Dowse è stato anche un personaggio ricorrente nella NBC costruito per restare Nel 1997, ABC Segreti e bugie Nel 2015-16 e Bravo ciarlatani nel 2017-18.

È apparsa anche in episodi di rocciaE il SeinfeldE il toccato dall’angeloE il Buffy l’ammazzavampiriE il Notizie RadioE il E.RE il festa di cinqueE il A giudicare AmyE il FascinoE il Legge e ordineE il ossaE il Rizzoli e caroteE il Omicidio nel primoE il 9-1-1E il anatomia dell’istinto E il Nevicata.

La sua autobiografia nel film includeva esibizioni in scarpe sportive (1992), Bio Cupola (1996), Soldati dell’astronave (1997), Pleasantville (1998), Requiem per un sogno (2000) e Dott. Doolittle 2 (2001).

Per 18 anni, Dawes ha insegnato recitazione e regia all’Amazing Grace Conservatory, una scuola di arti dello spettacolo nel fine settimana per studenti dagli 8 ai 18 anni nel centro di Los Angeles.

Nel 2016 ha diretto il musical Registrato a Hollywood Al Kirk Douglas Theatre di Culver City, allora mentore Ragazze finte per Negro Ensemble a New York un anno dopo. Ha vinto diversi NAACP Image Awards per la sua regia durante la sua carriera.

Di tutto ciò, ha detto: “Amo il teatro”. “Non paga i conti, ma nutre l’anima”.