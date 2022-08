Beyoncé cambierà le parole “calde” dopo le critiche “Ableist Slur”.

Giorni dopo l’uscita del suo ultimo album, “Rinascimento,” Un rappresentante della cantante ha dichiarato lunedì che Beyoncé modificherà il testo di una delle sue canzoni, in risposta a una protesta dei difensori dei diritti dei disabili che hanno affermato che la pop star non dovrebbe usare una parola che è stata storicamente usata come insulto.

in “piccante” Un brano ispirato alla sala da ballo, il cantante usa le parole “spaz” e “spazzin” in una parte della canzone che viene recitata vivacemente ed è un ritorno alle canzoni gratuite in alcuni eventi da sala da ballo. Gli attivisti hanno condannato l’uso della parola nei post sui social media, sottolineando che un’altra pop star, Lizzo, lo aveva fatto. Rimuovere lo stesso testo da una canzone A seguito di una reazione simile a giugno.

“Una parola che non è stata usata intenzionalmente in modo dannoso sarà sostituita”, ha detto in una e-mail una portavoce di Beyoncé.