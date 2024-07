Beyoncé permette a Kamala Harris di usare la sua canzone nella sua campagna elettorale – Report | Beyoncé

Secondo quanto riferito, Beyoncé ha dato il permesso alla vicepresidente, diventata presunta candidata presidenziale, Kamala Harris di utilizzare la sua canzone Freedom durante la sua campagna elettorale.

secondo CNNLa squadra di Harris ha ottenuto l’approvazione dell’ultimo minuto dalla cantante poche ore prima della sua apparizione È venuto fuori con la canzone lunedì al quartier generale della sua campagna.

Sembra che il team della star le abbia ora dato il permesso di utilizzare la canzone per tutta la campagna.

Sebbene Beyoncé non abbia fornito alcun sostegno ufficiale da quando Joe Biden si è dimesso nel fine settimana, ha approvato il biglietto Biden-Harris nel 2020. È stato pubblicato Un video di Instagram che mostra una persona che indossa una maschera con il suo nome sopra accompagnato dalla didascalia: “Forza Texas! #Vota”.

La madre della cantante, Tina Knowles, ha fatto proprio questo posta Lunedì ha pubblicato una sua foto con Harris su Instagram con una didascalia che la sostiene come candidata. “La vicepresidente Kamala Harris va alla presidenza. Andiamo”, ha scritto.

“Freedom” è una canzone tratta dall’album Lemonade di Beyoncé del 2016 e presenta Kendrick Lamar. È diventato un inno non ufficiale delle proteste di George Floyd del 2020 con un aumento degli stream del 625% in quel periodo.

Da quando Biden ha ufficialmente ritirato la sua nomina durante il fine settimana e ha approvato il suo vice come sostituto, le pubblicazioni di settore hanno riferito È stato segnalato I donatori di Hollywood sono “motivati ​​e spinti” a investire i loro soldi dietro Harris.

Nomi di spicco hanno già espresso il loro sostegno ad Harris sui social media. Jamie Lee Curtis Di nome Harris era “un sostenitore fidato, collaudato e accanito dei diritti delle donne e delle persone di colore”, mentre Barbra Streisand lo era libri Lei “continuerà il lavoro di Joe Biden e sarà un grande presidente”.

Dopo aver scritto un editoriale sul New York Times chiedendo a Biden di dimettersi, George Clooney ha ora aggiunto il suo sostegno a Harris. “Il presidente Biden ha mostrato cos’è la vera leadership”, ha detto l’attore in un editoriale. dichiarazione“Sta salvando di nuovo la democrazia. Siamo tutti molto entusiasti di fare tutto il possibile per sostenere il vicepresidente Harris nei suoi sforzi storici”.

Sebbene Beyoncé abbia concesso ad Harris un permesso ufficiale, il suo potenziale rivale, Donald Trump, ha continuato a lottare per ottenere il sostegno dei musicisti che volevano permettergli di usare la loro musica. Gli artisti che si sono rifiutati di lasciargli usare la loro musica includono Adele, Bruce Springsteen, Neil Young, Pharrell, Queen, Rihanna e i White Stripes.

Alla recente apparizione di Trump alla Convention nazionale repubblicana, è stato supportato sul palco da Kid Rock.