Home » entertainment Beyoncé pubblica “Break My Soul” ed è il brano dance di cui ha bisogno entertainment Beyoncé pubblica “Break My Soul” ed è il brano dance di cui ha bisogno 0 Views Save Saved Removed 0

Beyoncé Ha pubblicato il suo nuovo singolo Già lunedì, è sicuro dire che “Break My Soul” ha svolto la sua parte nella rottura di Internet.

Con l’atmosfera musicale familiare, il brano dance ha segnato il ritorno di un Bey Hive (come è noto per la sua devota base di fan) che era totalmente pronto per lei.

“Non mi spezzerai l’anima” Beyoncé canta In coro con testi che la rendono riconoscibile, è pienamente consapevole del suo potere.

Canta “Emma mi sto mettendo i capelli sciolti / perché ho perso la testa”. “Bey è tornato e io dormo bene la notte / Le regine sono davanti e i babbuini sono dietro / Non sono stati catturati film ma l’intera banda è stata tagliata fuori”.