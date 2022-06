Biden afferma di essere stato informato sugli americani scomparsi in Ucraina e esorta a non recarsi nel paese

In brevi osservazioni ai giornalisti mentre partiva per un fine settimana al mare nel Delaware, Biden ha ripetutamente affermato che gli americani non dovrebbero recarsi in Ucraina in questo momento.

“Non sappiamo dove siano, ma voglio ripetere: gli americani non dovrebbero andare in Ucraina in questo momento”, ha detto Biden in risposta a una domanda di MJ Lee della CNN alla Casa Bianca.

Lo ha riferito la CNN giovedì Terzo americano Il Dipartimento di Stato identificato come disperso in Ucraina è il veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti Grady Corbasi. Ha servito nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti per 20 anni, ritirandosi nel novembre 2021. Un amico di famiglia di Corbasi ha detto alla CNN che Corbasi ha scelto di fare volontariato a fianco delle forze ucraine, ma inizialmente non si immaginava di combattere in prima linea nella guerra.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha affermato che il dipartimento era in contatto con le famiglie degli americani scomparsi, così come con le autorità ucraine e il Comitato internazionale della Croce Rossa.

La madre di Alexander Drake, Bani Drake, ha detto alla CNN che il Dipartimento di Stato americano aveva detto alla famiglia di un americano scomparso in Ucraina che c’erano possibili prove che Drake fosse stato arrestato, ma in quel momento non erano in grado di verificare la foto.

Drwick ha detto a Jake Taber della CNN su “The Lead” che suo figlio è andato in Ucraina per addestrare i soldati lì a combattere contro la Russia perché “sentiva che se Putin non fosse stato fermato ora, sarebbe diventato più audace ad ogni successo, e che nel alla fine potrebbero finire sulle spiagge. “americani”.

Giovedì è emersa una foto di Drewiki e Huynh sul retro di un camion militare russo, a conferma che apparentemente sono stati sequestrati dalle forze russe a nord di Kharkiv la scorsa settimana. Un blogger russo ha pubblicato la foto su Telegram giovedì, ma la CNN non è stata in grado di verificare in modo indipendente la data in cui è stata scattata.

Venerdì, sui canali filo-russi e sui social media sono apparsi video che mostrano che Drewic e Huynh sono detenuti in un luogo sconosciuto. Non è chiaro chi li tenga.

In una breve clip non datata condivisa sul canale filo-russo Telegram, ZOV Team, un uomo si è identificato come Drueke. In un video separato, anch’esso senza data sul canale di notizie russo Izvestia, Huynh ha pronunciato alcune frasi.

Sebbene gli uomini non sembrino essere in cattive condizioni di salute o maltrattati, è chiaro che entrambi parlano sotto costrizione.

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha detto alla Galileus Web venerdì di aver “visto foto e video di questi due cittadini statunitensi che, secondo quanto riferito, sono stati catturati dalle forze militari russe in Ucraina”.

“Stiamo monitorando da vicino la situazione e i nostri pensieri sono rivolti alle loro famiglie in questo momento difficile”, hanno affermato.

“Siamo in contatto con le autorità ucraine, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le stesse famiglie”, hanno aggiunto. “A causa di considerazioni sulla privacy, non abbiamo ulteriori commenti su questi casi”.

Il portavoce ha ribadito che “i cittadini statunitensi non dovrebbero recarsi in Ucraina a causa del conflitto armato attivo e dell’individuazione dei cittadini statunitensi in Ucraina da parte dei funzionari della sicurezza del governo russo, e i cittadini statunitensi in Ucraina dovrebbero andarsene immediatamente se è sicuro farlo utilizzando qualsiasi opzioni di trasporto commerciale o di altro tipo via terra.” a disposizione del settore privato.

Giovedì, Price ha affermato che gli Stati Uniti non erano in contatto con la Russia riguardo ai cittadini statunitensi che sarebbero stati trattenuti perché non avevano “ragionevoli ragioni” per credere che i russi li avessero catturati e anche perché la Russia non affermava di averli catturati.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto venerdì alla Galileus Web di non sapere nulla dei combattenti americani.

La CNN ha contattato ripetutamente il Ministero della Difesa russo per un commento, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori sviluppi.