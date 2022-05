Biden arriva in Corea del Sud con prima tappa a Samsung

Osan AIR BASE, Corea del Sud (Reuters) – Il presidente Joe Biden è arrivato venerdì in Corea del Sud, prima tappa del suo primo viaggio in Asia come presidente, dove sono probabili i suoi tentativi di contrastare l’influenza della Cina e costruire legami economici. Minacce nordcoreane sopraffatte.

Biden è atterrato alla base aerea statunitense di Osan, a sud di Seoul. Doveva incontrare per la prima volta di persona il nuovo presidente Yoon Seok Yeol, relativamente nuovo arrivato in politica. I due andranno in tournée in Samsung Electronics (005930.KS) Piantate insieme il venerdì prima di un’intera giornata di eventi il ​​sabato. Leggi di più

Un portavoce del tribunale ha affermato che il vicepresidente di Samsung Electronics Jay Y. Lee è stato esonerato dal partecipare all’udienza del processo per frode contabile di venerdì, quando dovrebbe ospitare il tour del presidente degli Stati Uniti. Leggi di più

Affrontare la presenza della Cina nella regione è un tema importante per Biden durante il viaggio, ma è probabile che la Corea del Sud adotti un tono cauto in pubblico sull’argomento dato che Pechino è il partner commerciale numero uno di Seoul.

La Corea del Sud dovrebbe essere tra i membri inaugurali dell’Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) di Biden, che sarà annunciato durante il viaggio per definire gli standard per il lavoro, l’ambiente e le catene di approvvigionamento.

Alla domanda sull’opposizione di Pechino al forum internazionale, Yoon ha detto venerdì ai giornalisti che l’adesione al quadro non dovrebbe entrare in conflitto con i legami economici della Corea del Sud con la Cina.

“Non abbiamo bisogno di considerarlo zero”, ha detto.

Hyundai Motor Co (005380.KS) Ha lavorato ai piani per costruire un nuovo stabilimento di auto elettriche negli Stati Uniti e un annuncio potrebbe coincidere con la visita di Biden. Leggi di più

Biden e Yoon affronteranno anche l’importante questione della Corea del Nord. Il leader Kim Jong Un ha abbandonato una moratoria sui test ICBM e sembra pronto a riprendere i test delle bombe nucleari, forse mentre Biden è nella regione.

Alla domanda sulla possibilità di un test sulle armi, il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, ha detto ai giornalisti mentre si recava in Corea del Sud che la cooperazione degli Stati Uniti con la Corea del Sud e il Giappone “sarà solo rafforzata di fronte a ulteriori provocazioni” da parte della Corea del Nord.

“Siamo preparati per queste possibilità”, ha detto Sullivan. Ha detto che gli Stati Uniti avevano detto agli alleati e alla Cina che una tale provocazione durante la visita degli Stati Uniti avrebbe “causato aggiustamenti nel modo in cui le nostre forze armate sono posizionate nella regione”.

Yoon ha indicato che assumerà una posizione più dura su Pyongyang rispetto al suo predecessore e dovrebbe cercare l’aiuto di Biden. Yun ha avvertito di un attacco preventivo se ci fosse stato un segno di un attacco imminente e ha promesso di rafforzare la capacità di deterrenza nel sud. Leggi di più

La Corea del Nord ha rivelato la sua epidemia di COVID-19 la scorsa settimana, ma ha ignorato le richieste di ritorno alla diplomazia.

Washington ha affermato di essere aperta a colloqui diretti in qualsiasi momento con Kim, ma non ha offerto pubblicamente nuove idee su come persuadere la leadership del paese a parlare. Biden ha deciso di non visitare la zona demilitarizzata pesantemente fortificata che separa la Corea del Sud dalla Corea del Nord.

READ L'India vieta le esportazioni di grano poiché l'ondata di caldo danneggia i raccolti e fa salire i prezzi interni

Rapporti aggiuntivi di Josh Smith, Hyunhye Shin e Juri Roh a Seoul; Montaggio di Heather Timmons, Cynthia Osterman e Thomas Janowski

