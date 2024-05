Biden aumenta le tariffe sui veicoli elettrici, sui chip e su altri beni cinesi

WASHINGTON (AP) – Il presidente Joe Biden Furono imposte nuove tariffe significative Martedì Donald Trump è stato criticato per quanto riguarda le auto elettriche cinesi, le batterie avanzate, le celle solari, l’acciaio, l’alluminio e le attrezzature mediche, poiché ha abbracciato una strategia che aumenta l’attrito tra le due maggiori economie del mondo.

Il presidente democratico ha affermato che il sostegno del governo cinese garantisce che le aziende cinesi non debbano realizzare profitti, dando loro un vantaggio ingiusto nel commercio globale.

“I lavoratori americani possono lavorare meglio di chiunque altro finché la concorrenza è leale”, ha detto Biden al Rose Garden della Casa Bianca. “Ma per molto tempo non è stato giusto. Per anni il governo cinese ha pompato denaro statale nelle aziende cinesi… Questa non è concorrenza, è imbroglio.

Le definizioni vengono nel mezzo Campagna calda fra Biden E Trump, il suo predecessore repubblicano, per dimostrare chi è più duro nei rapporti con la Cina. Facendo un cenno alla campagna presidenziale, Biden ha riconosciuto i legislatori del Michigan nelle sue osservazioni e ha parlato dei lavoratori in Pennsylvania e Wisconsin, tutti stati teatro di battaglia nelle elezioni di novembre.

Alla richiesta di rispondere ai commenti di Trump secondo cui la Cina sta mangiando il pranzo dell’America, Biden ha detto del suo rivale: “Li nutre da molto tempo”. Il democratico ha affermato che Trump non è riuscito a reprimere le violazioni commerciali cinesi come aveva promesso durante la sua presidenza.

Carolyn Leavitt, addetta stampa della campagna di Trump, ha definito le nuove tariffe un “tentativo debole e futile” per distrarre dal sostegno di Biden ai veicoli elettrici negli Stati Uniti, che secondo Trump porterà a licenziamenti negli stabilimenti automobilistici.

Il governo cinese ha rapidamente annullato le tariffe, affermando che avrebbero “influenzato seriamente l’atmosfera della cooperazione bilaterale”. Il Dipartimento di Stato ha usato la parola “bullismo”.

È improbabile che le tariffe abbiano un impatto inflazionistico diffuso nel breve termine a causa di come sono strutturate, e alcune di esse non entreranno in vigore fino al 2026, ma potrebbero esserci aumenti di prezzo per le batterie dei veicoli elettrici, l’energia solare e alcuni altri articoli specifici. Intanto.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno affermato di ritenere che le tariffe non aggraveranno le tensioni con la Cina, ma si aspettano che la Cina esplori modi per rispondere alle nuove tasse sui suoi prodotti. Non è chiaro quale sarà l’impatto a lungo termine sui prezzi se le tariffe contribuiranno a una controversia commerciale più ampia.

Si prevede che le tariffe verranno introdotte gradualmente nei prossimi tre anni, entrando in vigore nel 2024 per includere veicoli elettrici, celle solari, siringhe, aghi, acciaio, alluminio e altro ancora. Attualmente ci sono pochissime auto elettriche provenienti dalla Cina negli Stati Uniti, ma i funzionari temono che i modelli a basso prezzo resi possibili dal sostegno del governo cinese potrebbero presto iniziare a inondare il mercato americano.

Le aziende cinesi possono I veicoli elettrici vengono venduti a meno di 12.000 dollari. Gli impianti cinesi di celle solari e di acciaio e alluminio hanno una capacità sufficiente per soddisfare gran parte della domanda globale, con i funzionari cinesi che affermano che la loro produzione mantiene bassi i prezzi e aiuterà nella transizione verso un’economia verde.

Il Ministero del Commercio cinese ha affermato in una dichiarazione che le tariffe sono una “tipica manipolazione politica”, esprimendo la sua “profonda insoddisfazione” e impegnandosi “ad adottare misure ferme per difendere i propri diritti e interessi”.

Secondo i risultati di una revisione commerciale quadriennale con la Cina, l’aliquota fiscale sui veicoli elettrici cinesi importati salirà al 102,5% quest’anno, rispetto ai livelli complessivi del 27,5%. La revisione è stata effettuata ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974, che consente al governo di attuare ritorsioni contro pratiche commerciali ritenute sleali o in violazione degli standard globali.

Secondo le linee guida 301, quest’anno l’aliquota tariffaria è destinata a raddoppiare fino al 50% sulle importazioni di celle solari. Si prevede che quest’anno i dazi doganali su alcuni prodotti cinesi in acciaio e alluminio saliranno al 25%. Le tariffe dei chip per computer raddoppieranno fino al 50% entro il 2025.

Per le batterie dei veicoli elettrici agli ioni di litio, quest’anno le tariffe aumenteranno dal 7,5% al ​​25%. Ma per le batterie non elettriche dello stesso tipo, l’aumento tariffario sarà implementato nel 2026. Ci sono anche tariffe più alte sulle gru da nave a terra, sui minerali critici e sui prodotti medici.

Le nuove tariffe, almeno inizialmente, sono in gran parte simboliche perché si applicheranno a importazioni per un valore pari solo a circa 18 miliardi di dollari. Una nuova analisi di Oxford Economics stima che le tariffe avrebbero un impatto appena percettibile sull’inflazione, aumentando l’inflazione solo dello 0,01%.

Il produttore cinese di auto elettriche BYD ha esplorato la possibilità di aprire fabbriche in Messico per il mercato messicano, magari creando un modo per spedire merci negli Stati Uniti. La rappresentante del commercio degli Stati Uniti Katherine Tai ha detto che stava parlando con l’industria e i lavoratori della possibilità e che “rimanete sintonizzati”.

L’industria automobilistica sta ancora cercando di valutare l’impatto delle tariffe. Ma per ora, sembra che possa essere valutato solo su due auto di fabbricazione cinese, la Polestar 2 EV di lusso e forse la Volvo S90 ibrida benzina-elettrica di medie dimensioni.

“Stiamo ancora rivedendo le tariffe per capire esattamente cosa è stato influenzato e come”, ha detto Russell Datz, portavoce di Volvo, un marchio svedese affiliato al gruppo cinese Geely. Polestar, anch’essa sotto Geely, ha lasciato un messaggio in cerca di commenti.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha affermato che gli Stati Uniti stanno calpestando i principi dell’economia di mercato e le regole economiche e commerciali internazionali.

“È un palese atto di bullismo”, ha detto Wang.

L’economia cinese ha rallentato a causa del crollo del mercato immobiliare del Paese e dei precedenti lockdown dovuti alla pandemia di coronavirus, spingendo il presidente cinese Xi Jinping a cercare di stimolare la crescita aumentando la produzione di veicoli elettrici e altri prodotti, apportando più di quanto il mercato cinese possa assorbire.

Questa strategia esacerba le tensioni con il governo degli Stati Uniti, che afferma di essere intenzionato a potenziare la propria produzione per competere con la Cina, evitando al contempo un conflitto più ampio.

“La ripresa guidata dalle fabbriche cinesi e la debole crescita dei consumi, che si traducono in un eccesso di capacità e una forte ricerca di mercati esteri, combinati con l’incombente stagione elettorale americana, si sommano a una ricetta perfetta per l’intensificazione delle divisioni commerciali degli Stati Uniti con la Cina”, ha affermato. Eswar Prasad, professore di politica commerciale alla Cornell University.

Anche gli europei sono preoccupati. Lo scorso autunno l’Unione Europea ha avviato un’indagine sui sussidi cinesi e potrebbe imporre una tassa sull’importazione dei veicoli elettrici cinesi.

Dopo la visita di Xi in Francia la scorsa settimana, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avvertito che le auto elettriche e l’acciaio cinesi sovvenzionate dal governo stanno “inondando il mercato europeo” e ha affermato: “Il mondo non può assorbire la produzione in eccesso della Cina”.

L’amministrazione Biden ritiene che la Cina, attraverso il suo sostegno al settore manifatturiero, stia tentando di controllare a livello globale i settori dei veicoli elettrici e dell’energia pulita, mentre l’amministrazione afferma che il suo sostegno industriale è diretto a garantire le forniture nazionali per aiutare a soddisfare la domanda americana.

“Non cerchiamo il dominio manifatturiero globale in questi settori, ma crediamo che siano industrie strategiche e, per la resilienza delle nostre catene di approvvigionamento, vogliamo assicurarci di avere imprese sane e vivaci”, ha affermato il Tesoro. Lo ha detto la segretaria Janet Yellen.

Le tensioni vanno oltre la disputa commerciale e affrontano questioni più profonde su chi guida l’economia globale come nazione apparentemente indispensabile. Le politiche della Cina potrebbero rendere il mondo più dipendente dalle sue fabbriche, il che potrebbe conferirle una maggiore influenza nella geopolitica. Nel frattempo, gli Stati Uniti affermano di voler far sì che i paesi operino secondo gli stessi standard in modo che la concorrenza sia leale.

La Cina insiste sul fatto che le tariffe violano le regole del commercio globale che gli Stati Uniti hanno contribuito a stabilire attraverso l’Organizzazione mondiale del commercio. Accusa gli Stati Uniti di continuare a politicizzare le questioni commerciali e venerdì ha affermato che le nuove tariffe aggravano i problemi causati dalle tariffe precedentemente imposte dall’amministrazione Trump sui beni cinesi, come sostenuto da Biden.

Queste questioni sono al centro delle elezioni presidenziali previste per novembre, in cui gli elettori aspramente divisi appaiono uniti sull’idea di usare un atteggiamento duro nei confronti della Cina. Biden e Trump hanno strategie sovrapposte ma diverse.

Biden ritiene che i dazi mirati siano necessari per difendere le industrie chiave e i lavoratori, mentre Trump ha minacciato di imporre dazi del 10% su tutte le importazioni provenienti sia da concorrenti che da alleati.

Biden ha scommesso la sua eredità presidenziale affinché gli Stati Uniti riuscissero a superare la Cina attraverso gli investimenti governativi nelle fabbriche per la produzione di auto elettriche, chip per computer e altre tecnologie avanzate.

Trump sta dicendo ai sostenitori che l’America sta rimanendo ulteriormente indietro rispetto alla Cina non scommettendo sul petrolio per mantenere l’economia in funzione, nonostante i rischi del cambiamento climatico. L’ex presidente potrebbe credere che le tariffe possano cambiare il comportamento cinese, ma ritiene che gli Stati Uniti dipenderanno dalla Cina per i componenti delle auto elettriche e le celle solari.

“Il piano economico di Joe Biden è rendere la Cina ricca e l’America povera”, ha detto durante una manifestazione questo mese in Wisconsin.

__

Lo scrittore di AP Auto Tom Krischer ha contribuito a questo rapporto da Detroit.