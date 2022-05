Biden chiama i poteri della difesa nel tentativo di alleviare il deficit della formula

Molti membri del Congresso, in particolare i Democratici, stanno affrontando dure gare di rielezione, e negli ultimi giorni Mr. Biden ha chiesto l’adozione di una legislazione per ridurre il deficit della formula. Non è chiaro quanto velocemente si sentirà l’impatto.

Un funzionario della Casa Bianca ha affermato che potrebbe volerci del tempo prima che le aziende utilizzino l’offerta del Dipartimento della Difesa per le formule di spedizione senza anonimato e autorizzazione a commentare il piano. Ma il signor ha fatto tutto il possibile per radersi anche a pochi giorni dalla creazione e distribuzione della formula. Il funzionario ha aggiunto che Biden era determinato.

La Casa Bianca ha annunciato la mossa di fronte alle domande aggressive del Congresso. Nei giorni scorsi, i legislatori hanno annunciato l’intenzione di portare dirigenti e funzionari del settore a Capitol Hill per una testimonianza su come è stato consentito lo sviluppo del deficit. Ha chiesto risposte al team di Biden e ha avviato un’indagine sulla crisi e sulla nutrizione abortiva. Richiamato I suoi numerosi prodotti formulati dopo la morte di almeno due bambini.

Mercoledì sera la Camera ha dato grande approvazione a entrambe le parti Legge Il governo federale concederà poteri di emergenza per ampliare la gamma di formule che possono essere acquistate con i vantaggi del Programma di nutrizione supplementare speciale per donne, neonati e bambini, noto come WIC. Circa la metà della formula venduta negli Stati Uniti viene acquistata con i vantaggi WIC e la legge mira a garantire che tali offerte vengano utilizzate per acquistare la formula disponibile.

La mossa avrebbe dovuto passare rapidamente attraverso il Senato. Ma mercoledì sera la Camera da 231 a 192 ha approvato una proposta per fornire finanziamenti di emergenza alla FDA che ha affrontato il percorso più difficile tra l’opposizione repubblicana, dicendo che si trattava di un assegno vuoto per una società che non era riuscita a scongiurare una grave crisi. .

In un avviso inviato ai legislatori nelle classifiche, i leader repubblicani hanno affermato che i democratici hanno abbandonato i negoziati bipartisan e hanno invece introdotto una legislazione che “non ha ritenuto effettivamente responsabile la FDA, senza alcun piano per risolvere il problema”.

L’azione WIC, invece, ha ricevuto un ampio consenso, passando da 414 a 9.

Il rappresentante democratico del Connecticut e sponsor del progetto di legge Jahana Hayes ha dichiarato questa settimana: “So cosa significa non essere in grado di allungare il latte tutto il mese”. La signora Hayes ha affermato che il WIC ha utilizzato i vantaggi per acquistare la formula, aggiungendo: “Ora che tutto sta andando bene, l’ultima cosa di cui una famiglia dovrebbe preoccuparsi è nutrire i propri figli”.