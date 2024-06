Biden dovrebbe firmare un ordine esecutivo che limita l’asilo

Le restrizioni non si applicano ai minori che attraversano il confine da soli, ha detto un funzionario informato dell’ordine.

L’azione esecutiva rifletterebbe una mossa su un disegno di legge bipartisan fallito dell’inizio di quest’anno che conteneva le più significative restrizioni alla sicurezza delle frontiere che il Congresso abbia considerato negli ultimi anni. Il disegno di legge avrebbe fornito miliardi di finanziamenti per il confine, inclusa l’assunzione di migliaia di funzionari incaricati dell’asilo per elaborare le richieste.

Ma i repubblicani hanno respinto il disegno di legge a febbraio, affermando che non era abbastanza forte. Molti di loro, Sig. Spronati da Trump, erano restii a dare a Biden una vittoria legislativa in un anno elettorale. Mentre i repubblicani sono più concentrati sull’utilizzo della questione come questione politica, Mr. Gli assistenti di Biden lo credono.

“Anche se i repubblicani del Congresso scegliessero di ostacolare ulteriori controlli alle frontiere, il presidente Biden non smetterà di lottare per dare ai funzionari delle frontiere e dell’immigrazione le risorse di cui hanno bisogno per proteggere il nostro confine”, ha detto in una nota il portavoce della Casa Bianca Angelo Fernandez Hernandez. di lunedi. Non ha confermato i piani, ma ha detto che l’amministrazione sta “esplorando opzioni politiche continue e siamo impegnati ad agire per riparare il nostro sistema di immigrazione rotto”.

I funzionari dell’amministrazione hanno affermato che l’azione esecutiva non è una loro scelta e credono che qualsiasi ordine dovrà affrontare una sfida legale.