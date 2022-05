Biden e Yoon giurano di scoraggiare la Corea del Nord e fornire aiuti per combattere il virus Corona

SEOUL (Reuters) – Il presidente Joe Biden e il suo nuovo omologo sudcoreano hanno concordato sabato di tenere esercitazioni militari più ampie e di schierare più armi statunitensi se necessario per scoraggiare la Corea del Nord, offrendo al contempo di inviare vaccini contro il COVID-19 e possibilmente incontrare Kim Jong. Nazioni unite.

Biden e Yoon Seok Yeol hanno affermato che la loro alleanza decennale deve evolversi non solo per contrastare le minacce nordcoreane, ma anche per mantenere la regione indo-pacifica “libera e aperta” e proteggere le catene di approvvigionamento globali.

I due leader si incontrano a Seoul nel loro primo impegno diplomatico dall’insediamento del presidente sudcoreano 11 giorni fa. La situazione di stallo tra gli alleati è stata oscurata dall’intelligence che ha mostrato che il leader nordcoreano Kim Jong Un è pronto a condurre test nucleari o missilistici.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Yoon ha cercato ulteriori assicurazioni sul fatto che gli Stati Uniti avrebbero rafforzato la loro deterrenza contro le minacce della Corea del Nord. In una dichiarazione congiunta, Biden ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a difendere la Corea del Sud con armi nucleari, se necessario.

Le due parti hanno convenuto di prendere in considerazione l’espansione delle loro esercitazioni militari congiunte, che sono state ridotte negli ultimi anni a causa del COVID-19 e degli sforzi per ridurre le tensioni con il Nord.

Gli Stati Uniti hanno anche promesso di schierare “risorse strategiche” – che in genere includono bombardieri a lungo raggio, sottomarini missilistici o portaerei – se necessario per scoraggiare la Corea del Nord, secondo la dichiarazione.

I due leader hanno affermato di essere impegnati nella denuclearizzazione della Corea del Nord e di essere aperti alla diplomazia con Pyongyang.

“Se incontrerò il leader della Corea del Nord, dipenderà dal fatto che sia sincero e serio”, ha detto Biden in una conferenza stampa congiunta.

Ha affermato che Washington ha offerto vaccini contro il COVID-19 a Cina e Corea del Nord, che stanno combattendo il primo focolaio riconosciuto. “Non abbiamo risposta”, ha detto Biden.

La Corea del Nord ha segnalato più di 200.000 nuovi pazienti con febbre per il quinto giorno consecutivo sabato, ma il Paese ha pochi vaccini o cure moderne per l’epidemia. Leggi di più

Espansione dell’alleanza

Biden ha affermato che l’alleanza USA-Corea del Sud, che risale alla guerra di Corea del 1950-53, deve svilupparsi ulteriormente per mantenere la regione indo-pacifica “libera e aperta”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontra il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol presso l’ufficio presidenziale di Seoul, Corea del Sud, il 21 maggio 2022. Jung Yeon-je/Pool via REUTERS Leggi di più

Ha detto che l’alleanza è stata costruita sull’opposizione al cambiamento dei confini con la forza, un apparente riferimento alla guerra della Russia in Ucraina e alle rivendicazioni della Cina su Taiwan.

La dichiarazione congiunta chiedeva il mantenimento della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan e la libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale.

Alla domanda dei giornalisti sulle possibili reazioni di Pechino, il consigliere per la sicurezza nazionale di Yoon, Kim Sung Han, ha affermato che questi problemi sono direttamente correlati agli interessi nazionali della Corea del Sud, poiché le sue navi utilizzano le rotte.

“Quindi penso che non ci sarà spazio per ritorsioni o incomprensioni cinesi su questo”, ha detto.

I cambiamenti nel commercio internazionale e nelle catene di approvvigionamento hanno dato nuovo impulso agli Stati Uniti e alla Corea del Sud per approfondire le loro relazioni, ha affermato Yoon, chiedendo la cooperazione su batterie elettriche e semiconduttori.

Biden ha sfruttato la visita per promuovere gli investimenti negli Stati Uniti da parte di società coreane, inclusa la mossa della Hyundai Motor Group sudcoreana di investire circa 5,5 miliardi di dollari per costruire le prime strutture dedicate alla produzione di auto elettriche e batterie negli Stati Uniti. Leggi di più

I due leader hanno visitato venerdì la fabbrica di semiconduttori di Samsung, dove Biden ha affermato che paesi come gli Stati Uniti e la Corea del Sud “condividono i valori” hanno bisogno di maggiore cooperazione per proteggere la sicurezza economica e nazionale.

Yun ha affermato che il concetto di sicurezza economica includerebbe la cooperazione in caso di shock nel mercato dei cambi.

Desideroso di svolgere un ruolo più importante nelle questioni regionali, il presidente sudcoreano ha affermato che il suo paese entrerà a far parte dell’Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) di Biden, che sarà annunciato durante il viaggio per definire gli standard per il lavoro, l’ambiente e le catene di approvvigionamento.

La Cina è il principale partner commerciale della Corea del Sud e gli assistenti di Yoon hanno sottolineato che né la dichiarazione congiunta né l’IPEF hanno escluso esplicitamente alcun Paese.

Mentre i funzionari della Casa Bianca hanno cercato di minimizzare l’importanza di qualsiasi messaggio esplicito per affrontare la Cina, è l’argomento del viaggio di Biden e ha attirato l’attenzione di Pechino.

“Ci auguriamo che gli Stati Uniti abbinino le sue parole ai fatti e lavoreranno con i paesi della regione per promuovere la solidarietà e la cooperazione nella regione Asia-Pacifico, invece di complottare divisioni e confronti”, ha affermato su Twitter l’inviato cinese per gli affari coreani Liu Xiaoming.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Rapporti aggiuntivi di Trevor Honeycutt, Hyunhye Shin, Jack Kim, Eric Beach e Josh Smith; Montaggio di William Mallard e Mike Harrison

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.