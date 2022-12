Biden e Zelensky hanno in programma di incontrarsi a Washington per il primo viaggio all’estero di un presidente ucraino dall’inizio della guerra





Il presidente Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno in programma di incontrarsi mercoledì alla Casa Bianca, secondo due fonti a conoscenza della pianificazione, una visita a sorpresa che potrebbe cambiare in base a problemi di sicurezza.

La visita, che non è stata finalizzata e viene tenuta nascosta per motivi di sicurezza, coincide con l’intenzione dell’amministrazione di inviare al Paese un nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza che includa i sistemi missilistici Patriot. Segnerà il primo viaggio di Zelenskyj fuori dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio di quest’anno. La sua possibile visita a Washington potrebbe includere un discorso al Congresso.

La Casa Bianca ha rifiutato di commentare una possibile visita o l’annuncio di Biden o nuovi annunci di assistenza alla sicurezza. La presidente della Camera Nancy Pelosi non ha confermato le notizie secondo cui Zelensky avrebbe visitato il Campidoglio mercoledì, dicendo: “Non sono sicuro che accadrà”.

“Non lo sappiamo ancora. Non lo sappiamo”, ha detto.

Alla domanda della CNN se fosse stato invitato, ha detto: “No. Finché non sapremo se può venire.

La visita del leader ucraino a Washington sarà un momento significativo a 10 mesi dall’inizio della guerra della Russia in Ucraina. Zelensky è emerso come una figura internazionale della resistenza ucraina all’invasione e ha passato l’anno a cercare sostegno internazionale.

Ha fatto quegli appelli quasi esclusivamente ai vertici internazionali e alle assemblee globali per sostenere la sua causa per più armi e finanziamenti. Un riflesso del suo desiderio di mobilitare il suo paese assediato e della precaria situazione di sicurezza che deve affrontare fuori dall’Ucraina.

All’inizio della guerra, Zelenskyj fu rinchiuso nella capitale Kiev, spesso rivolgendosi alla nazione da luoghi sconosciuti. Più di recente, ha visitato alcuni dei fronti di guerra, incluso martedì quando ha visitato Bagmut, una città in prima linea nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale. Le forze ucraine e russe sono impegnate in una brutale battaglia lì da mesi.

Zelenskyj ha incontrato i giocatori e ha consegnato i premi, ha detto il suo ufficio. Un video diffuso dalla televisione di stato mostrava il presidente che indossava la divisa e consegnava i premi alle truppe. Pakmut ha visto alcuni dei più feroci combattimenti nel paese da quando le forze russe hanno assediato la città a maggio, riducendola in macerie.

Pelosi sta esortando i membri a presentarsi al Campidoglio mercoledì per paura di svuotare la camera prima delle vacanze, ha detto un membro. Pelosi ha chiesto ai membri di partecipare mercoledì sera per una “particolare attenzione alla democrazia”.

Secondo più fonti, l’aspettativa dei membri è che Zelensky parlerà al Congresso mercoledì. Ma le fonti avvertono che questo non è ancora definitivo per motivi di sicurezza.

L’Ucraina ha invitato gli Stati Uniti a schierare un avanzato sistema di difesa aerea a lungo raggio che sia più efficace nell’intercettare missili balistici e da crociera sulla scia di una raffica di attacchi missilistici e droni russi che hanno distrutto infrastrutture chiave in tutto il paese.

Una batteria di missili Patriot sarebbe il sistema d’arma di autodifesa a lungo raggio più efficace inviato nel paese e aiuterebbe a proteggere lo spazio aereo per le nazioni della NATO nell’Europa orientale, affermano i funzionari. La CNN lo ha riferito per la prima volta la scorsa settimana Gli Stati Uniti intendono inviare unità patriottiche in Ucraina

Non chiaro Quanti lanciamissili? Una tipica batteria Patriot può rilevare e tracciare bersagli, computer, generatori di corrente, una stazione di controllo dell’ingaggio e un array radar che contiene quattro missili ciascuno.

Una volta finalizzati i piani, i Patriots dovrebbero essere schierati rapidamente nei prossimi giorni e gli ucraini saranno addestrati per usarli nella base militare statunitense di Grafenwoehr, in Germania, hanno detto i funzionari.

L’Ucraina ha chiesto il sistema per mesi, ma le sfide logistiche per consegnarlo e gestirlo sono enormi. Nonostante tali restrizioni, “la realtà di ciò che sta accadendo sul campo” ha portato l’amministrazione a prendere la decisione, ha detto alla CNN un alto funzionario dell’amministrazione, osservando la continua escalation degli attacchi missilistici russi.

A differenza dei sistemi di difesa aerea più piccoli, le batterie missilistiche Patriot richiedono equipaggi molto più grandi, che richiedono dozzine di personale per farle funzionare correttamente. L’addestramento per le batterie di missili Patriot richiede in genere mesi, un processo che gli Stati Uniti intraprenderanno ora sotto la pressione degli attacchi aerei quotidiani della Russia.

Il sistema è ampiamente considerato come una delle armi a lungo raggio più efficaci per difendere lo spazio aereo dai missili balistici e da crociera in arrivo e da alcuni aerei. A causa della sua capacità a lungo raggio e ad alta quota, può abbattere missili e aerei russi lontano da obiettivi all’interno dell’Ucraina.

Questa storia è stata aggiornata con rapporti aggiuntivi.