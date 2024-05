Biden non vuole che compri un’auto elettrica dalla Cina. Ed ecco perché.

Il presidente Biden vuole che più auto e camion americani funzionino con l’elettricità, non con il gas. La sua amministrazione ha spinto per questo obiettivo su più fronti, comprese nuove e severe normative sulle emissioni delle auto e nuovi generosi sussidi per aiutare i consumatori americani a ridurre fino a 7.500 dollari il costo di un nuovo veicolo elettrico.

Gli assistenti di Biden concordano sul fatto che le auto elettriche: Che viene venduto al dettaglio per più di $ 53.000 In media negli Stati Uniti, qui si venderà più velocemente se costa meno. In effetti, c’è un’ondata di nuovi veicoli elettrici che sono molto più economici di quelli che i clienti possono attualmente acquistare negli Stati Uniti. Si sono rivelati molto popolari in Europa.

Ma il presidente e il suo team non vogliono che gli americani comprino queste auto economiche, che vengono vendute altrove per meno di 10.000 dollari, perché sono prodotte in Cina. Ciò è vero anche se un aumento dei veicoli elettrici importati a basso costo potrebbe contribuire a ridurre i prezzi delle auto nel complesso, il che potrebbe aiutare Biden nella sua campagna di rielezione in un momento in cui l’inflazione rimane la principale preoccupazione economica degli elettori.

Invece, il presidente sta adottando misure per rendere le auto elettriche cinesi più costose, in gran parte per proteggere le case automobilistiche americane. Biden ha firmato un provvedimento esecutivo all’inizio di questo mese che quadruplica le tariffe su questi veicoli portandole al 100%.