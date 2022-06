Biden ospita il vertice Usa: annunci in diretta

Funzionari statunitensi sono in trattative con il governo messicano da settimane, cercando di far convocare al vertice il presidente Andres Manuel Lpez Obrador. debito… Louis Antonio Rojas per il New York Times

Funzionari statunitensi sono in trattative con il governo messicano da settimane, cercando di trovare un modo per attirare il presidente Andres Manuel Lபpez Obrador a un incontro a Los Angeles. Il vicepresidente Kamala Harris ha esortato il presidente dell’Honduras a venire. I migliori aiutanti furono inviati per cercare di persuadere i leader di El Salvador e Guatemala.

Niente ha funzionato. I capi di stato di tutti e quattro i paesi si sono rifiutati di partecipare alla riunione, che è stata annullata nel tentativo di promuovere l’unità e uno scopo comune in tutto l’emisfero occidentale. Un piede a Pitan.

Il presidente del Salvador Naib Bukele, il ministro degli Esteri Anthony J. Non comunicherà nemmeno con Blingen al telefono, secondo quattro persone che non hanno l’autorità per parlare in pubblico.

L’assenza ha messo in dubbio l’idoneità del vertice a mostrare la cooperazione tra i paesi vicini, ma ha invece messo in onda ad alta voce le divisioni nella regione che sono pronte a rovesciare la leadership degli Stati Uniti.

“Questo mostra le profonde divisioni nel continente”, ha detto Martha Barcena, ex ambasciatrice messicana negli Stati Uniti. I leader che hanno deciso di non partecipare, ha detto Barsena, “stanno sfidando l’influenza americana perché l’influenza americana sta diminuendo nel continente”.

Biden ha detto che l’amministrazione potrebbe ottenere molto senza presidenti al tavolo, con ministri degli Esteri inviati a sostituirli con la possibilità di firmare accordi.

“Gli Stati Uniti sono una forza molto potente nel motivare l’azione emisferica per affrontare le sfide chiave che devono affrontare il popolo degli Stati Uniti”, ha affermato lunedì la portavoce della Casa Bianca Karen Jean-Pierre.

Tuttavia, nonostante i programmi della regione siano stati ignorati per una serie di motivi, tutti sembrano esprimere la loro insoddisfazione per il modo in cui l’amministrazione sta esercitando il potere.

Ha detto che non avrebbe partecipato fino a quando l’amministrazione non avesse invitato Cuba, Venezuela e Nicaragua. Lopez Obrador ha telegrafato per diverse settimane. Il presidente dell’Honduras di sinistra, Xiomara Castro, ha detto che si sarebbe inchinato se il suo gruppo includesse quei paesi.

Il signor che li ha espulsi dal vertice. Lopez Obrador ha detto: “Continuando con la vecchia politica, l’interferenza, la mancanza di rispetto per le nazioni e il loro popolo”.

I leader del Guatemala e di El Salvador erano più preoccupati per i propri buoni rapporti con gli Stati Uniti che per la lista degli invitati.

Da quando è entrata in carica, l’amministrazione Biden ha continuato a reprimere la corruzione in entrambi i paesi, inclusi alti funzionari e Sta chiamando Sforzi percepiti Indebolire le istituzioni democratiche da parte di due governi centroamericani.

Il presidente guatemalteco Alejandro Chiamate ha detto che non parteciperà al vertice tra un giorno. disse il signor Blingen L’elezione del procuratore generale del suo governo è stata segnata da una “significativa corruzione”.

“Ho mandato a dire che non sarei andato”, ha detto il sig. Chiamate ha detto: “Finché sarò presidente, questo Paese sarà rispettato e la sua sovranità sarà rispettata”.

Sig. Bukele non ha rivelato la sua motivazione, ma coloro che hanno familiarità con il pensiero del presidente di Salvador affermano di non aver visto la stretta di mano e la fotografia quando il dialogo tra i due paesi si è interrotto in modo così fondamentale.