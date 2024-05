Biden rivendica il privilegio esecutivo sull’audio dell’intervista con il procuratore speciale Hoor

Giovedì il Dipartimento di Giustizia ha detto ai repubblicani della Camera che il presidente Joe Biden ha formalmente affermato il privilegio esecutivo sull’audio della sua intervista con il procuratore speciale Robert Hoore, che ha indagato sulla gestione di documenti riservati da parte di Biden.

Il dipartimento ha affermato di aver effettivamente protetto il procuratore generale Merrick Garland da qualsiasi esposizione criminale, sebbene i legislatori repubblicani si siano mossi per cercare di trattenerlo in disprezzo del Congresso.

Giovedì scorso il Comitato di sorveglianza della Camera guidato dal GOP ha votato 24-20 per approvare una mozione di disprezzo del Congresso contro Garland per un rapporto che aveva raccomandato per non aver consegnato le registrazioni audio di un’intervista con Biden da parte del consigliere speciale Robert Hurr.

Le risoluzioni sul disprezzo della Garland vanno ora al voto dell’intera Camera. Non è chiaro quando avrà luogo la votazione, ma l’ufficio del portavoce Johnson dice a ABC News che non sarà domani/venerdì.

I repubblicani hanno cercato di accedere a una registrazione audio della sua intervista con Biden.

Il Dipartimento di Giustizia aveva precedentemente fornito una trascrizione dell’intervista di Biden ai repubblicani della Camera. La Casa Bianca ha espresso preoccupazione per il fatto che i nastri sarebbero stati ingiustamente manipolati dai legislatori repubblicani, in una mossa per affermare l’autorità esecutiva.

L’indagine durata un anno del procuratore speciale sulla gestione dei documenti riservati da parte di Biden si è conclusa senza che siano state raccomandate accuse penali perché non c’erano prove sufficienti per giustificare una condanna.

Tuttavia, il rapporto di 388 pagine pubblicato da Hurr ha creato una tempesta politica, con il procuratore speciale che descrive Biden come capace di appellarsi a una giuria, e Hurr ha detto di non ricordare quando Biden è stato accusato. Gli anni in cui il figlio è morto o è stato vicepresidente. I repubblicani hanno colto al volo le affermazioni contenute nel rapporto sull’acutezza mentale di Biden, che la Casa Bianca ha respinto con forza.

Il presidente della magistratura della Camera Jim Jordan, quando la sua commissione si è riunita giovedì per sottolineare il rapporto di impeachment, ha sostenuto che le registrazioni audio erano “necessarie” e le trascrizioni “una prova insufficiente dello stato di memoria del presidente”.

“Apparentemente il presidente Biden e i suoi consiglieri hanno paura di rilasciare le registrazioni audio della sua intervista perché riaffermerebbe al popolo americano che il presidente Biden è mentalmente squilibrato”, ha detto il presidente della House Oversight James Comer in una dichiarazione ottenuta da ABC News.

Garland, parlando ai giornalisti fuori dal suo ufficio giovedì mattina, ha accusato i repubblicani della Camera di lanciare attacchi “senza precedenti” e “infondati” contro il Dipartimento di Giustizia.

“Abbiamo fatto di tutto per garantire che i comitati ottengano risposte alle loro legittime richieste, ma non è la stessa cosa”, Garland ha difeso la decisione di utilizzare i privilegi. “Piuttosto, potrebbe influire sulla nostra capacità di portare avanti con successo importanti indagini in futuro.”

Il procuratore generale ha aggiunto: “Guarda, l’unica cosa che posso fare è continuare a fare la cosa giusta. Proteggerò questo edificio e la sua gente”.

I repubblicani della Camera sono stati informati per la prima volta della decisione di concessione in una lettera del viceprocuratore generale Carlos Uriard, che ha citato la cooperazione “straordinaria” e gli sforzi “in buona fede” del dipartimento nel fornire ai repubblicani tutto il materiale rilevante relativo alle indagini di Harin.

Nella sua lettera, Uriarte ha ulteriormente spiegato come il dipartimento avesse precedentemente fornito una trascrizione dell’intervista di Biden con Hoor e ha sostenuto che i repubblicani non sono riusciti a fornire alcuna ragione per cui l’audio avrebbe aggiunto valore ai loro sforzi per interrogare Biden.

Uriarte ha sottolineato la politica di lunga data del Dipartimento di Giustizia – che includeva l’audio di un’intervista con il ghostwriter di Biden, Mark Zwonitzer – che confermava formalmente l’ordine esecutivo per i restanti articoli richiesti dai repubblicani di Biden. Una persona che rivendica il potere esecutivo del Presidente non può essere denunciata per oltraggio criminale al Congresso.”

“Con le informazioni che ora avete, i gruppi non dovrebbero procedere con insulti ed evitare invece conflitti inutili e inutili”, ha detto Uriarte.

L’avvocato della Casa Bianca Ed Siskel ha scritto una lettera a Jordan e Comer spiegando la decisione di affermare il privilegio esecutivo sui documenti.

In esso, Siskel sosteneva che Biden ha la responsabilità di proteggere le forze dell’ordine del ramo esecutivo da “interferenze improprie e apartitiche”.

“La mancanza di una richiesta formale di registrazioni audio rivela il tuo obiettivo: tagliarle, distorcerle e usarle per scopi politici di parte”, ha scritto Siskel.

