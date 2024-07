Biden sta creando un piano per rivedere la Corte Suprema

Lunedì il presidente Joe Biden ha presentato una triplice proposta per riformare la Corte Suprema, che secondo lui sarà fondamentale per i suoi restanti mesi in carica.

Biden chiede limiti di mandato Corte Suprema I giudici, un codice etico vincolante e un emendamento costituzionale dichiarano che i presidenti non sono immuni da procedimenti penali per eventuali crimini commessi durante il loro mandato.