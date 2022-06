Biden svela il piano di immigrazione, che chiude il Summit delle Americhe dominato dalle divisioni

LOS ANGELES (Reuters) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i suoi colleghi dell’emisfero occidentale hanno lanciato venerdì una nuova serie di misure per affrontare la crisi migratoria regionale nel tentativo di salvare il diviso vertice delle Americhe.

Gli assistenti di Biden avevano pubblicizzato la dichiarazione sull’immigrazione come una pietra angolare del Vertice delle Americhe ospitato dagli Stati Uniti e 20 paesi si sono uniti per svelare il piano, anche se molti altri si sono voltati.

Concludendo l’ultimo giorno del vertice, la Casa Bianca ha promosso una serie di immigrato Programmi concordati dai paesi dell’emisfero e dalla Spagna, che hanno partecipato in qualità di osservatori e che hanno promesso un approccio più collaborativo. Ma gli analisti erano scettici sul fatto che le promesse sarebbero state abbastanza significative da fare molta differenza.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Questi includono l’impegno degli Stati Uniti e del Canada ad accogliere più lavoratori ospiti, fornire percorsi per le persone dei paesi poveri per lavorare nei paesi più ricchi e altri paesi accettano maggiori tutele per gli immigrati. Il Messico accetterà anche più lavoratori dall’America centrale, secondo una dichiarazione della Casa Bianca.

“Stiamo cambiando il nostro approccio alla gestione dell’immigrazione nelle Americhe”, ha affermato Biden. “Ognuno di noi firma impegni che riconoscono le sfide che tutti condividiamo”.

Sul palco dove Biden ha guidato il lancio sono state addobbate le bandiere di 20 paesi, molto meno del numero dei partecipanti al vertice. Ma questo numero non è stato raggiunto fino a pochi giorni dopo la pressione americana.

È stato un altro segno delle tensioni che hanno rovinato il vertice, minando gli sforzi di Biden per riaffermare la leadership americana e contrastare la crescente impronta economica della Cina nella regione.

Questo messaggio è stato oscurato da un boicottaggio da parte di diversi leader, incluso il presidente del Messico, in segno di protesta contro l’esclusione da parte di Washington degli oppositori di sinistra degli Stati Uniti Cuba, Venezuela e Nicaragua. La formazione è stata ridotta a 21 capi di stato e di governo in visita.

L’amministrazione, di fronte a un afflusso record di immigrati illegali al confine meridionale, ha impegnato centinaia di milioni di dollari per aiutare gli immigrati venezuelani, rinnovato le procedure di visto familiare per cubani e haitiani e ha facilitato l’assunzione di lavoratori centroamericani. Leggi di più

L’annuncio è arrivato come parte della presentazione dell’accordo guidato dagli Stati Uniti soprannominato la “Dichiarazione di Los Angeles” che mira a diffondere la responsabilità in tutta la regione per contenere il problema dell’immigrazione.

Il piano culmina in un vertice volto a ristabilire l’influenza americana tra i suoi vicini meridionali dopo anni di relativo abbandono sotto l’ex presidente Donald Trump. Biden ha proposto una partnership economica per aiutare la regione a riprendersi dalla pandemia, anche se i lavori sembrano essere in corso.

Ma quando il vertice si è aperto giovedì, i leader dell’Argentina e del piccolo Belize hanno rimproverato Biden sulla lista degli invitati, sottolineando la sfida che la superpotenza globale deve affrontare per rivendicare il suo posto tra i suoi vicini più poveri.

Venerdì si sono uniti Cile, Bolivia, Bahamas, Santa Lucia, Barbados e Antigua e Barbuda, sebbene Biden non fosse presente.

“Nessuno dovrebbe escludere un altro Paese”, ha detto dal podio il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard, che ha sostituito il presidente Andres Manuel Lopez Obrador.

READ Un soldato russo dice che il comandante si è sparato solo per lasciare la guerra: l'Ucraina Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il presidente colombiano Ivan Duque e altri capi delegazioni posano per una foto di famiglia durante il nono vertice delle Americhe a Los Angeles, California, USA, 10 giugno 2022. REUTERS/Mike Blake Leggi di più

Le sessioni di questa settimana hanno caratterizzato regolarmente “The Liberty Bell” del compositore americano John Philip Sousa, reso famoso dal classico spettacolo comico britannico Monty Python’s Flying Circus.

‘Non c’è niente qui’

I funzionari statunitensi si sono precipitati all’ultimo minuto per convincere i governi scettici a sostenere il piano.

Nella dichiarazione, i leader si sono impegnati a “rafforzare gli sforzi nazionali, regionali e dell’emisfero per creare condizioni favorevoli a una migrazione sicura, ordinata, umana e regolare”.

Stando con gli altri leader, Biden ha insistito sul fatto che “l’immigrazione illegale è inaccettabile” e sperava che altri paesi si unissero al piano.

Eric Olson, direttore delle politiche presso la Seattle Foundation International, ha definito la dichiarazione un “quadro utile”, ma ha affermato che probabilmente avrebbe effetti limitati nel breve termine perché non è vincolante.

Sono state annunciate alcune delle iniziative precedentemente elencate dalla Casa Bianca. Gli assistenti di Biden hanno ideato il piano di immigrazione in parte per aiutare ad alleviare la carenza di manodopera negli Stati Uniti.

Jorge Castaneda, l’ex ministro degli Esteri messicano, ha affermato che le promesse delle Americhe dovrebbero consentire a Washington di affermare di aver assicurato significativi impegni “politici aggiuntivi” a Biden. Ma ha aggiunto: “In sostanza, non c’è niente qui”.

Il Messico, il cui confine con gli Stati Uniti è il principale punto di immigrazione, ha appoggiato la dichiarazione anche se Lopez Obrador non era presente.

L’assenza dei leader di Guatemala, Honduras ed El Salvador – il triangolo settentrionale da cui provengono molti immigrati – ha sollevato dubbi sull’efficacia degli impegni. Funzionari statunitensi hanno insistito sul fatto che l’affluenza alle urne non ha impedito a Washington di ottenere risultati.

La dichiarazione include impegni di una serie di paesi, tra cui Messico, Canada, Costa Rica, Belize ed Ecuador. Tuttavia, non è stata fatta alcuna menzione delle promesse del Brasile, il paese più popoloso dell’America Latina.

L’annuncio non includeva alcuna promessa degli Stati Uniti di fornire visti di lavoro aggiuntivi ai messicani. Un funzionario ha detto che farà parte della visita di Lopez Obrador a Biden il mese prossimo.

La Casa Bianca ha affermato che la Spagna si è impegnata a “raddoppiare il numero di azioni” in Honduras. Il TWP di Madrid segna 250 honduregni, indicando che è previsto solo un leggero aumento.

Il freno all’immigrazione irregolare è la priorità di Biden. I repubblicani, cercando di riprendere il controllo del Congresso alle elezioni di novembre, hanno ridicolizzato il presidente democratico per aver invertito le politiche restrittive sull’immigrazione del repubblicano Trump.

Ma l’immigrazione ha dovuto competere con le altre grandi sfide di Biden, tra cui l’inflazione elevata, le sparatorie di massa e la guerra in Ucraina.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Rapporti aggiuntivi di Humira Pamuk, Dina Beth Solomon, Dave Graham, Matt Spitalnick, Trevor Honeycutt, Lisanda Paraguaso e Ted Hesson; Scritto da Matt Spitalnick; Montaggio di Jonathan Otis, Alistair Bell e Grant McCall

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.