Biden-Xi prevede di incontrarsi, afferma un funzionario statunitense, Xi mette in guardia su Taiwan

Pechino – Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping Biden ha terminato una telefonata giovedì con l’intenzione di organizzare un incontro faccia a faccia per la prima volta da quando è entrato in carica, ha detto un alto funzionario statunitense durante un briefing. Tuttavia, Xi si è attenuto a parole forti sulla questione di Taiwan, mentre Biden ha affermato che la posizione degli Stati Uniti non è cambiata, secondo le letture ufficiali dei governi statunitense e cinese. Le letture non indicavano piani per un incontro di persona, ma entrambe le parti pianificano di mantenere la comunicazione. C’era un funzionario americano Briefing ai giornalisti dopo la chiamata. “Finalmente c’è stato uno scambio… una conversazione tra le squadre su un incontro faccia a faccia”, ha detto il funzionario, secondo una trascrizione della Casa Bianca. “Dal mio punto di vista, è stata presentata e concordata un’agenda chiara e concreta”. Il ministero degli Esteri cinese non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. L’ultima conversazione dei due leader arriva in un periodo particolarmente teso tra i loro paesi Retorica intorno a Taiwan. Pechino considera l’isola democraticamente autonoma parte del suo territorio. “L’appello è leggermente positivo ed entrambi i leader vogliono mantenere una piattaforma in condizioni di deterioramento delle relazioni bilaterali”, hanno affermato in una nota gli analisti di Eurasia Group. “Una sospensione del dialogo ad alto livello USA-Cina in futuro sarebbe un segnale negativo per la stabilità globale”. READ Marvel rivela il programma della fase 5 dell'MCU, i dettagli della prima fase 6

“Xi non ha intensificato le minacce della Cina, ma sembrava avvertire implicitamente che la visita di Pelosi avrebbe infiammato il nazionalismo cinese”, afferma il rapporto. Pechino ha avvertito di “misure forti e decisive” se il presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi visiterà Taiwan quest’estate. Il Financial Times ha riferito, Citando fonti.

Durante l’appello di giovedì, il leader cinese ha mantenuto una posizione ferma sulle conseguenze del sostegno di Taiwan all’indipendenza. “La salvaguardia della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale della Cina è la ferma volontà di oltre 1,4 miliardi di cinesi”, ha affermato Xi durante l’appello, secondo un comunicato ufficiale in lingua inglese del ministero degli Esteri cinese. “Coloro che giocano con il fuoco moriranno”, il rapporto citava Xi in parte riguardo ai suoi commenti sulla posizione della Cina su Taiwan. “Si spera che gli Stati Uniti diano un’occhiata chiara a questo”. La “politica di una Cina” americana Ha riconosciuto Pechino come l’unico governo legale della Cina negli ultimi decenni. Gli Stati Uniti intrattengono anche relazioni non ufficiali con Taiwan, con la politica di garantire che l’isola abbia le risorse per difendersi.

Secondo le letture ufficiali della Cina e della Casa Bianca, la politica degli Stati Uniti su Taiwan non è cambiata, ha detto Biden durante una telefonata con Xi giovedì. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono aumentate sotto l’amministrazione Trump, che ha imposto tariffe su beni per un valore di miliardi di dollari statunitensi dalla Cina e ha vietato alle aziende statunitensi di vendere beni ad alcune società tecnologiche cinesi. L’amministrazione di Biden ha trasformato le relazioni bilaterali in una rivalità strategica.

La telefonata – che è durata circa 2 ore e 20 minuti – ha discusso aree di potenziale cooperazione come il cambiamento climatico e l’assistenza sanitaria, ha affermato il funzionario statunitense. Xi ha sottolineato la necessità che i due Paesi comunichino sull'”integrazione delle politiche macroeconomiche”, sulla stabilizzazione delle catene di approvvigionamento e sulla salvaguardia della sicurezza energetica e alimentare globale. Entrambi i leader, chi Ha parlato l’ultima volta a marzo I governi statunitense e cinese hanno affermato di aver discusso anche della guerra Russia-Ucraina. Pechino ha rifiutato di definire un’invasione l’attacco di Mosca all’Ucraina.

Non c’è alcuna possibilità che gli Stati Uniti violino la propria politica della Cina unica. Nemmeno l’arrivo di Pelosi cambierà le cose. Scott Kennedy Centro di studi strategici e internazionali