Bill Gates afferma che gli NFT sono “basati al 100% su una teoria dell’inganno”

Il miliardario della tecnologia Bill Gates ha liquidato gli NFT come “basati al 100% su una teoria dell’inganno più grande” – il concetto finanziario per cui anche gli asset esagerati possono fare soldi fintanto che trovi un pazzo più grande a cui venderli.

Intervento a un evento sul cambiamento climatico Ospitato da TechCrunchGates ha affermato che preferisce investire in asset con risultati tangibili, come fattorie o fabbriche, “o un’azienda in cui producono prodotti” e che non detiene una posizione nella criptovaluta o nella NFT. “Non sono coinvolto in questo. Non sono né alto né basso in nessuna di queste cose”, ha detto Gates, notando che era anche scettico sulle risorse progettate per “evitare le tasse o qualsiasi tipo di regola del governo”.

“Ovviamente, le costose immagini digitali delle scimmie migliorerebbero notevolmente il mondo”, ha detto Gates, riferendosi al progetto di punta della NFT, Bored Ape Yacht Club.

Questa non è la prima volta che Gates esprime scetticismo sulle criptovalute. in un’intervista Da febbraio 2021Era preoccupato per i rischi degli investitori ordinari che acquistano bitcoin, soprattutto quando il valore della criptovaluta era così volatile e poteva essere influenzato sulla base di un tweet di un importante investitore, come Elon Musk.

“Penso che le persone siano così prese da questa ossessione che potrebbero non avere la stessa quantità di denaro da risparmiare”, ha detto Gates nel 2021. In genere penso che se hai meno soldi di Elon, dovresti probabilmente prestare attenzione.

Gli avvertimenti di Gates sulla volatilità erano azzeccati. Quando stava parlando nel 2021, il prezzo del bitcoin era in aumento e avrebbe raggiunto $ 63.000 nell’aprile di quell’anno. Poi scende drasticamente, prima di risalire a un massimo storico di oltre $ 64.000 lo scorso novembre.

Da allora, il prezzo del bitcoin è crollato di nuovo, e nel momento in cui scriviamo Scambia poco più di $ 20.000. Questa drammatica caduta fa parte di una più ampia serie di convulsioni che stanno poi scuotendo il mondo delle criptovalute Il crollo della cosiddetta tera “sedentaria”. a maggio e fallimento continuo Piattaforma di prestito di criptovaluta percentuale.

Allo stesso modo, anche i prezzi per gli NFT hanno cadde bruscamente. Alcuni dei più grandi progetti, come il già citato Bored Ape Yacht Club, hanno più che dimezzato il loro valore. Allo stesso tempo, il volume degli scambi è aumentato, poiché gli acquirenti cercano di acquisire asset digitali a prezzi estremamente bassi. Come Gates, potrebbero essere iscritti alla teoria degli sciocchi più grandi degli NFT – fiduciosi che ci sarebbero più sciocchi là fuori, se solo potessero trovarli.