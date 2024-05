Bill Gross afferma che Trump sarà peggiore per i mercati obbligazionari rispetto a Biden

Apri gratuitamente la newsletter del conto alla rovescia per le elezioni statunitensi

Secondo Bill Gross, investitore di lunga data nel reddito fisso, una vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane sarebbe “più ribassista” e “dirompente” per i mercati obbligazionari rispetto a una rielezione di Joe Biden.

Gross ha dichiarato al Financial Times che il ritorno di Trump alla Casa Bianca avrebbe esacerbato il crescente deficit statunitense che lo aveva turbato sul mercato, guadagnandosi il soprannome di “Bond King” quando dirigeva Pimco Asset Management.

“Trump è il più pessimista dei candidati semplicemente perché le sue piattaforme richiedono continui tagli fiscali e cose più costose”, ha detto Gross, anche se ha notato che la presidenza Biden è stata anche responsabile di trilioni di dollari di spesa in deficit.

“L’elezione di Trump sarà più turbolenta”.

I commenti di Gross arrivano meno di sei mesi prima delle elezioni presidenziali americane previste per novembre, e pochi giorni prima che una giuria di Manhattan inizi le deliberazioni sul caso del “denaro silenzioso” in cui Trump potrebbe diventare il primo ex presidente degli Stati Uniti ad essere condannato con accuse. un crimine.

Trump, un repubblicano, è davanti a Biden, l’attuale presidente democratico, nella maggior parte dei sondaggi d’opinione nazionali, nonché in diversi recenti sondaggi sugli elettori negli stati chiave indecisi che probabilmente decideranno le elezioni. Negli ultimi giorni ha anche ricevuto conferme di alto profilo, tra cui quella dell’ex rivale Nikki Haley e del miliardario donatore repubblicano Stephen Schwarzman.

Ma i commenti di Gross minano uno dei principali argomenti di Trump durante la campagna: che sarebbe stato più bravo di Biden a gestire l’economia e i mercati finanziari statunitensi.

Uno dei principali piani economici di Trump è quello di impegnarsi a rendere permanenti i tagli fiscali del 2017, una mossa che il Comitato per un Bilancio Responsabile, un think tank, prevede costerà 4mila miliardi di dollari nei prossimi dieci anni.

In un’intervista che spaziava dalle sue attuali scelte di mercato alle origini della sua rara collezione di francobolli, Gross ha spiegato ciò che ha imparato compilando 40 anni delle sue previsioni mensili di investimento in un nuovo libro.

L’aumento dei deficit statunitensi ha allontanato Gross dalla strategia obbligazionaria che lo ha reso famoso Ultime previsioni Che “il rendimento totale è morto”. Lo scorso anno il deficit fiscale statunitense è stato pari all’8,8% del Pil, più del doppio del deficit del 4,1% registrato per il 2022.

“Il deficit è il colpevole. 2 trilioni di dollari [annual] Aumento dell’offerta. . . “Ciò metterà una certa pressione sul mercato”, ha detto.

Invece, ha detto Gross, sta investendo le sue allocazioni a reddito fisso in un fondo chiuso che investe in titoli privilegiati, contingent equity e fino al 20% del credito privato, utilizzando al contempo una certa leva finanziaria per aumentare i rendimenti.

“È decisamente più interessante per un investitore che non ha bisogno di molta liquidità.”

Gross è anche relativamente pessimista riguardo ai mercati azionari statunitensi, avvertendo che gli investitori “devono moderare le loro aspettative” piuttosto che aspettarsi una ripetizione indefinita del rendimento del 24% dello scorso anno per l’S&P 500.

“Nel corso del tempo, i mercati dovrebbero significare un ritorno. Per me, ciò significa che i prezzi aumenteranno meno di quanto non lo siano adesso.”

“Se le persone si aspettano il 10 o il 15%, [they] “Lavoreremo con budget più piccoli”.

Gross, che trascorre ancora cinque o sei ore al giorno a monitorare i mercati attraverso il suo terminale personale Bloomberg, ha anche ingenti investimenti in azioni e titoli del tabacco noti come master limited partnership, un modo fiscalmente vantaggioso per finanziare oleodotti e altre attività.

In ogni caso, cerca di trarre profitto da angoli di mercato che altri evitano. Molti investitori evitano il tabacco a causa dei suoi effetti sulla salute, mentre le aziende a basso reddito perdono alcuni o tutti i benefici fiscali se detenute in fondi comuni di investimento e veicoli pensionistici.