Bill Skarsgård e Lily-Rose Depp recitano in “Nosferatu” di Robert Eggers – Scadenza

esclusivo: Robert Eggers‘Il tanto atteso nuovo on Nosferatu Sta guadagnando un certo slancio, come dicono le fonti a Deadline Bill Skarsgard È allegato per interpretare il personaggio titolare e Lily Rose Depp Sono in corso i colloqui per partecipare alla recitazione. L’immagine è ora impostata nelle funzioni di messa a fuoco, con Eggers che indica e invia messaggi. Jeff Rubinoff, John Graham, Robert Eggers, Chris Columbus ed Eleanor Columbus producono.

Nella nuova rivisitazione, Nosferatu È una storia gotica su un’ossessione tra una giovane donna stregata (Depp) nella Germania del diciannovesimo secolo e un antico vampiro della Transilvania (Skasgard) che la perseguita, portando con sé un terrore indicibile. Focus non ha commenti sul progetto.

Il film è stato un progetto di passione per Eggers nel corso degli anni e si è avvicinato all’incontro nel 2019 con Anya Taylor-Joy e Harry Styles allo Studio 8. Il film è stato messo in pausa poiché lo Studio 8 ha stabilito il budget e i programmi dei talenti. Eggers alla fine ha interrotto il film ed è passato alla sua foto su Viking nordicoQuale Inchinato ad aprile.

dopo, dopo nordicoEggers iniziò a cercare altri progetti, ma non vedeva l’ora di tornare al racconto gotico. Una volta che l’attenzione si è concentrata, lo ha fatto ufficialmente Nosferatu Il suo prossimo film e ha iniziato a incontrare il talento. Liberamente legato all’interpretazione dei nuovi Eggers nel mostro del 19° secolo, Skarsgard è tornato al tempo in cui stava sviluppando il progetto con Styles e Taylor-Joy, e ha rapidamente fatto inserire Skarsgard nel suo programma prima che fosse riempito.

Taylor Joy è diventata una delle star del cinema più indaffarate della città e non è riuscita a inserire il film in questo fitto programma, lasciando una possibilità per il ruolo della protagonista femminile al centro della storia. Dopo una serie di incontri, i viaggiatori Star Depp è emerso come la prima scelta di Eggers per il ruolo.

Skarsgard esce la foto dell’orrore barbaro, prodotto anche da exec. Ha un 2023 impegnativo in arrivo che include un film Netflix di suspense ragazzo uccide il mondo E il John Wick: Capitolo 4. È anche associato alla stella il corvo Reboot diretto da Rupert Sanders.

Depp reciterà al fianco di The Weeknd nella prossima serie della HBO idoloinsieme a trance Prodotto da Sam Levinson. Visto di recente nel remake di Blumhouse di Una notte tranquilla.

Skarsgard è rappresentato da WME e Magnolia Entertainment e Depp da CAA e Agence Adequat.