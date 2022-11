Billy Bean passa a un ruolo di consulente con a; David Forrest per supervisionare le operazioni di baseball

Venerdì è stato annunciato che il vicepresidente esecutivo delle operazioni di baseball Billy Beane sta passando a una nuova posizione: consulente senior del socio amministratore John Fisher. “Lavorerà a stretto contatto con Fisher sulle decisioni strategiche”, secondo il comunicato stampa, e sosterrà anche il lavoro delle operazioni di baseball ora guidate dal direttore generale David Forrest.

“Billy era e sarà sempre un atleta”, ha detto Fischer in una dichiarazione nel comunicato stampa di oggi. “È un consulente fidato e non vedo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con lui su iniziative strategiche che hanno un impatto sul nostro club. Questa posizione a livello di proprietà consente a Bailey di perseguire altri interessi sportivi oltre al baseball, pur continuando a svolgere un ruolo importante con la A e I. Sono anche entusiasta di averlo al lavoro, David Forrest è ora presidente delle operazioni di baseball, pur continuando la sua lunga e proficua collaborazione con Bailey”.

Prima di questa transizione, Beane è stato il capitano delle operazioni di baseball più longevo in questo sport, essendo salito alla posizione di direttore generale nel 1997. (Questa distinzione spetta ora al GM degli Yankees Brian Cashman, che ha gestito le operazioni di baseball nel Bronx dal 1998 . ) Sebbene l’Atletica di Beane non abbia mai vinto una World Series, è stata una squadra notevolmente competitiva nel corso degli anni, nonostante abbia operato con alcuni dei più severi vincoli salariali del gioco.

Gli A’s sono una delle tre squadre che non hanno mai raggiunto $ 100 milioni di buste paga in una stagione – probabilmente una delle due che i Pirati stavano erroneamente arrotondando da $ 100 milioni nel 2016 quando avevano $ 99,945 milioni. Solo Oakland e Tampa Bay non sono arrivate a un tiro di schioppo dai 100 milioni di dollari. Il libro paga del giorno di apertura di atletica leggera è stato di $ 92,2 milioni nel 2019.

Anche se raramente è stato in grado di mantenere le sue stelle nostrane e quella che in superficie sembra essere un’avversione al livello di proprietà per l’espansione dei giocatori pre-arbitrato con contratti a lungo termine, le più recenti estensioni pre-ARB della squadra sono state Sean Doolittle in 2014 e Trevor Cahill nel 2011 – è arrivato I Penney Athletics hanno raggiunto i playoff 11 volte nell’arco di 25 anni. Inoltre, anche in mezzo a continue fregature, ricostruzioni e transizioni, gli A non hanno mai sopportato più di tre stagioni consecutive perdenti sotto la direzione di Beane.

“Sono incredibilmente orgoglioso dei miei 33 anni qui a Oakland e non vedo l’ora di continuare in questo nuovo ruolo”, ha detto Bean nella sua stessa dichiarazione. “Sono ansioso di aiutare a guidare la direzione dell’organizzazione insieme alla proprietà. Se ho fatto qualcosa di buono durante il mio periodo in A’s, è stato ideare un piano di successione, e non c’è nessuno più disposto a prendere il timone di David. È stato un mio privilegio lavorare con lui in tutti questi anni e non vedo l’ora di continuare ad essere una risorsa per lui”.

Forrest, 46 anni, è stato con l’atletica dal 2000, passando dai ranghi di scouting della squadra per diventare assistente direttore generale e in concomitanza con la promozione di Bean a vicepresidente esecutivo, direttore generale della squadra. Detiene quel titolo dal 2015, ma finora Bean è rimasto al vertice della gerarchia delle operazioni di baseball della squadra, servendo effettivamente nello stesso ruolo di “capo delle operazioni di baseball” che è diventato comune in tutto il settore, anche se con una formulazione leggermente diversa.

Come Bean, Forst era stato a lungo visto da altri club come un potenziale impiegato nelle loro operazioni di baseball, ma rimase trincerato a Oakland nonostante l’interesse di altre organizzazioni. È stato riferito che i Mets e gli Angels avevano un certo interesse per la stagione 2020-21, e i Twins erano nuovamente interessati a Forrest nel 2016. Forrest ha rifiutato di parlare con tutte e tre le squadre, optando per rimanere a Oakland, dove ora lo farà. . Per ottenere l’indipendenza dal baseball dopo 22 anni di scalata ai ranghi del front office.