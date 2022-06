Billy Joe Armstrong dei Green Day dice che rinuncia alla cittadinanza americana: “F—America”

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Il cantante dei Green Day Billie Joe Armstrong ha detto che sta rinunciando alla cittadinanza americana e Trasferirsi in Inghilterra Perché è profondamente turbato dalla decisione della Corte Suprema di ribaltare lo storico caso di aborto Roe v. Wade.

Cantante “American Idiot” Ha fatto i commenti davanti a una folla allo spettacolo della band a Londra venerdì. “America, sto rinunciando alla mia cittadinanza”, ha detto Armstrong. “Vengo qui.”

“C’è molta stupidità nel mondo per tornare a quella miserabile scusa per un paese”, ha aggiunto Armstrong. “Oh, non sto scherzando. Riceverai molto da me nei prossimi giorni.”

Armstrong, 50 anni, è il capitano del Team Green Day dal 1987. È tra i Un certo numero di celebrità liberali che ha espresso indignazione per la decisione della Corte Suprema di ribaltare Roe. valle. La sentenza ha effettivamente posto fine al riconoscimento del diritto costituzionale all’aborto e ha conferito ai singoli stati il ​​potere di consentire, limitare o vietare del tutto la pratica.

Armstrong continua a colpire l’America Allo spettacolo dei Green Day a Huddersfield, in Inghilterra, il giorno successivo, secondo il Daily Mail. Ha chiamato i giudici “picchia” e ha detto “la Corte Suprema degli Stati Uniti”.

Questa non è la prima volta che Armstrong ha espresso la sua antipatia per il singolo di successo “American Idiot” nel 2004, la band ha criticato i media statunitensi.

“Non vuoi essere stupido americano / Una nazione controllata dai media / L’era dell’isteria dell’informazione / Si sta dirigendo verso l’America stupida”, canta Armstrong nella canzone.

Anche Armstrong è stato schietto su questo odio Sull’ex presidente Donald Trump. Ha cantato “No Trump, No KKK, no Fashist USA” durante l’esibizione di “Bang Bang” della band agli American Music Awards 2016.

Armstrong ha anche paragonato Trump a Hitler in un’intervista a Kerang! rivista nello stesso anno.

“Il problema peggiore che vedo con Trump è chi sono i suoi seguaci”, ha detto il cantante alla rivista. “Mi dispiace davvero per loro, perché sono poveri della classe operaia e non possono alzare la gamba. Sono arrabbiati per la loro rabbia”.

Ha aggiunto: “Ha appena detto: ‘Non hai opzioni e io sono l’unico, e me ne occuperò io stesso.’ Voglio dire, quello è il re Hitler, amico!”