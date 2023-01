Blade Assault verrà lanciato per PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e Switch il 31 marzo

il PlayStation 5E Serie XboxE PlayStation 4E Xbox OneE Interruttore versioni di scorrimento laterale Azione Rogolite Curriculum Lama d’assaltoche era Originariamente pianificato In uscita il 30 settembre 2022, ora in lancio il 31 marzo, Editore PM Studios e sviluppatore Squadra Suneat annunciare.

Le versioni per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch saranno disponibili fisicamente presso i principali rivenditori e in formato digitale. Gli utenti che prenoteranno il gioco riceveranno la Launch Edition, che include una cartolina e un foglio di adesivi fino a esaurimento scorte.

Lama d’assalto È stato lanciato per la prima volta per PC tramite vapore il 17 gennaio 2022, dopo un periodo di accesso anticipato iniziato il 7 giugno 2021.

Ecco una panoramica della versione per console, tramite PM Studios:

Dopo la devastante Guerra di Redstone, il mondo è diviso in tre regioni: le regioni esterne infestate dai mutanti, le regioni inferiori dove le persone sono fuggite per cercare rifugio dai mutanti e la città celeste di Esperanza dove i ricchi e i potenti governano il mondo. Combatti contro l’esercito corrotto di Esperanza come parte della forza di resistenza di Andesity. Assicura i corrotti alla giustizia diventando più forte e combattendo al fianco dei tuoi fedeli compagni!

La versione console conterrà tutti i fantastici contenuti precedentemente rilasciati per la versione PC. Ciò comprende: