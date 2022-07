Blinken si è fermato in Giappone per rendere omaggio a Shinzo Abe dopo l’assassinio

Blinken nel sud-est asiatico per incontri con i leader mondiali. Il Dipartimento di Stato non ha specificato quali funzionari avrebbero incontrato Blinken mentre si trovavano a Tokyo.

La visita di Blinken arriva mentre l’indagine sul file continua Motivi e armi del presunto pistolero nonché i protocolli di sicurezza applicabili e Dove il Giappone tiene le elezioni per il Senato. La vittoria del Partito Liberal Democratico al governo, a cui appartengono Abe e il primo ministro Fumio Kishida, aprirà la strada a Kishida per mettere in atto alcune delle sue politiche più ambiziose e controverse nei prossimi anni.

Il ministro Blinken si recherà a Tokyo, in Giappone, per porgere le condoglianze al popolo giapponese per la morte dell’ex primo ministro Abe Shinzo e incontrare alti funzionari giapponesi. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha dichiarato domenica in una dichiarazione che l’alleanza USA-Giappone è la pietra angolare della pace e della stabilità nella regione indo-pacifica e non è mai stata più forte.