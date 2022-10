Blizzard afferma che i server di Overwatch 2 soffrono di “un massiccio attacco DDoS”

Aggiornamento 5/10/22: Il lancio di Overwatch 2 continua ad essere influenzato dagli attacchi DDOS, con un secondo impatto ora sul gioco.

Questo è secondo il game director Aaron Keeler, che ha pubblicato un post Twitter questa mattina presto (ora del Regno Unito) per dire che la sua squadra “lavorerà tutta la notte” per riportare il gioco online.

“Stiamo facendo progressi costanti su problemi di server e stabilità, oltre a lavorare su un secondo attacco DDoS”, ha scritto Keeler. “Siamo tutti a bordo e continueremo a lavorare per tutta la notte. Grazie per la pazienza, condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili”.

Ti terremo aggiornato sullo stato di Overwatch 2 oggi.

Storia originale 4/10/22: Blizzard afferma che i server di Overwatch 2 stanno subendo un “enorme attacco DDoS”, che impedisce ai giocatori di accedere al gioco appena lanciato.

I giocatori hanno segnalato bug imprevisti del server e difficoltà nell’unirsi ai giochi di Overwatch 2 per tutta la serata dopo il lancio del free-to-play di oggi, con alcuni che affermano di dover affrontare code fino a 40.000 altri giocatori.

Quello Twitta prima Di Mike Ybarra, Head of Blizzard, riconoscendo i problemi del server oggi, ma non ha suggerito che potrebbero essere il risultato di qualcos’altro che ha causato problemi iniziali il giorno del lancio, ringraziando semplicemente i giocatori per la loro pazienza e giurando di “ottenere il [them] nel divertimento.”

Tuttavia, Ybarra ora ha un Pubblica un tweet di follow Il che suggerisce che il lancio di Overwatch 2 oggi è influenzato da azioni dannose di terze parti. “Purtroppo stiamo assistendo a un attacco DDoS di massa sui nostri server”, ha scritto. “I team stanno lavorando duramente per mitigare/gestire. Ciò sta causando molti problemi di interruzione/connessione”.

Overwatch 2 – trailer di lancio.

I canali social dedicati di Overwatch 2 di Blizzard rimangono un po’ meno informativi. I problemi in corso del server stasera vengono brevemente annotati in un file Post sui problemi noti Subito dopo il lancio, ma non sono stati condivisi ulteriori aggiornamenti.

Aggiornerò la storia man mano che si sviluppa.