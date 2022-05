Blizzard offre $ 25 di riscatto di carte di Hearthstone

Lo scorso mese , focolare Rompere un precedente di vecchia data vendendo un singolo aggiornamento della carta cosmetica per $ 25 (o un importo simile di valuta di gioco). Ora che il potenziamento della costosa carta è stato ridotto, Blizzard offre ai giocatori un generoso rimborso e consente loro di mantenere la carta estremamente rara per l’avvio.

Drake Thar Era molto popolare focolare Da allora la carta è stata rilasciata a dicembre insieme alla collezione Fractured in Alterac Valley. Con la capacità della carta di pescare ed evocare due servitori dal tuo mazzo ogni volta che è rappresentato (se il tuo mazzo è stato creato correttamente), Drek’Thar è apparso su oltre il 20 percento di tutti i mazzi competitivi questo mese, Secondo le statistiche di HSReplay.netLe combinazioni che contengono la carta vincono più del 60 percento delle volte.

diamanti per sempre

per mesi, focolare I giocatori possono trovare il leggendario Drek’Thar nei pacchetti normali, crearne una copia utilizzando la polvere di gioco ottenuta dalle carte in eccesso o guadagnare una copia d’oro “gratuita” completando varie missioni di gioco. A partire dal 5 aprile, Blizzard ha aggiunto un modo per ottenere una nuova versione di Drek’Thar: paga $ 25 (o 3.000 oro di gioco) per acquistare il rarissimo aggiornamento “Diamond”.

Le carte diamante sono state introdotte per la prima volta a fine marzo focolare Aggiornare Come modifica puramente estetica alle carte esistenti. Le rarissime edizioni Diamond, complete di animazioni personalizzate, sono rivolte ai collezionisti più accaniti che vogliono sfoggiare le loro edizioni più rare e belle delle loro carte.

Per la maggior parte, i giocatori È possibile ottenere carte diamante Completando le missioni nel percorso ricompensa del Tavern Pass del gioco o raccogliendo set completi di altre carte Rarità leggendarie. Drek’Thar era l’eccezione, però; L’unico modo per ottenere la Diamond Edition di quella carta era acquistarla con oro di gioco o denaro contante durante la sua finestra di vendita di aprile.

annuncio

Il mio amico ha scoperto che Diamond Drek’Thar è già in gioco. Forse possiamo ottenerlo un giorno? 👀 pic.twitter.com/gKlWH9idWP – guouey (guouey) 18 febbraio 2022

Non molti giocatori sono stati contenti di questa tattica di vendita, come mostrato Dal popolare thread di Reddit Pieno di lamentele sull’avidità percepita da parte di Blizzard. “Una cosa sarebbe se avessi più carte diamante, ma per una non è abbastanza vicino da valere $ 25”, l’utente prplehuskie13 libri In un commento rappresentativo.

Mi dispiace per Nerf, prendi dell’oro

Avanti veloce fino a giovedì, quando è una bufera di neve focolare Aggiornamento 23.2.2 Il livello di potenza di Drek’Thar è stato ridotto nel gioco. Ora, invece di evocare due servitori aggiuntivi, la carta ne evoca solo uno quando viene lanciata. La modifica ha comportato un calo immediato dell’utilizzo e delle percentuali di vincita di Drek’Thar, secondo HSReplay.

Questi tipi di Enervis Molto comune quando la carta diventa troppo dominante focolare metagioco. E quando ciò accade, Blizzard offre rimborsi ai giocatori colpiti sotto forma di polvere di gioco che può essere utilizzata per creare altre carte (consentendo anche ai giocatori di tenere nuove carte nel proprio mazzo).

Per i giocatori che hanno speso soldi per Diamond Drek’Thar, Blizzard fa il possibile per riaverli. “Qualsiasi giocatore che possedeva un Diamond Drek’Thar al momento dell’attivazione della patch riceverà automaticamente 3.000 oro al momento dell’accesso come rimborso”, ha scritto la società.

È abbastanza oro per acquistare 30 pacchetti di carte, che di solito costano da $ 35 a $ 40 se acquistati in pacchetti diversi. E quel rimborso si aggiunge all’indulgente Diamond Drek’Thar di per sé, che i giocatori terranno come prova del loro ovvio consumo digitale.

Mentre Blizzard ha smesso di restituire denaro reale ai giocatori che hanno speso $ 25 per ottenere il diamante Drek’Thar, l’oro di gioco è una ricompensa molto generosa per coloro che hanno effettuato l’investimento. E chissà – forse li fanno focolare Le balene sono più disposte a spendere soldi per aggiornare un pass di bellezza in futuro.