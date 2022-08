Home » World Blocco Sanya Covid: migliaia di turisti bloccati alle Hawaii in Cina World Blocco Sanya Covid: migliaia di turisti bloccati alle Hawaii in Cina 0 Views Save Saved Removed 0

Le autorità hanno affermato che i trasporti pubblici sono stati sospesi e che i movimenti delle persone all’interno della città sono stati limitati sabato mattina presto. I turisti bloccati devono rimanere sette giorni e superare cinque test per Covid-19 prima di partire.

Il vice sindaco He Shigang ha dichiarato venerdì che circa 80.000 turisti sono ancora in città. Le autorità provinciali hanno affermato che tutte le persone attualmente a Sanya e le persone che hanno visitato la città dal 23 luglio non sono state autorizzate a lasciare Hainan dopo le 18:00 ora locale di sabato.

Le restrizioni arrivano al culmine della stagione turistica estiva per la provincia dell’isola, una destinazione popolare spesso chiamata Hawaii cinese per le sue spiagge sabbiose, le foreste tropicali e gli hotel di lusso.

Secondo i dati del tracker di volo Variflight, oltre l’80% dei voli in partenza da Sanya sabato è stato cancellato. Tutti i treni in partenza da Sanya sono stati cancellati, ha detto sabato l’emittente statale CCTV.