Block Dorsey di Jack Dorsey guadagna $ 1,5 miliardi di profitto nel secondo trimestre, le entrate di BTC diminuiscono

La società di pagamenti digitali Block Inc. ha visto l’ex CEO di Twitter Jack Dorsey aumentare il suo profitto anno su anno del 29% a $ 1,47 miliardi nel secondo trimestre, nonostante il calo dell’attività di bitcoin dovuto alla minore domanda dei clienti e al calo del valore di bitcoin (BTC) i prezzi.

La società di servizi finanziari genera principalmente entrate Bitcoin fornendo servizi di trading BTC tramite l’app Digital Payments Cash.

Block Inc. ha notato. Che l’azienda abbia generato $ 1,79 miliardi di entrate Bitcoin nel trimestre, in calo del 34% anno su anno, mentre il profitto totale di Bitcoin è stato di soli $ 41 milioni, indicando che potrebbe essere un’impresa ad alto costo fornire servizi Bitcoin ai propri clienti.

Block Inc. ha detto. Il calo dei rendimenti di Bitcoin è stato attribuito a una “più ampia incertezza” negli asset crittografici, osservando:

“Il calo annuale delle entrate e dell’utile lordo di Bitcoin è stato principalmente determinato dalla minore domanda dei consumatori e dal prezzo di Bitcoin, in parte correlato alla più ampia incertezza sugli asset crittografici, che ha più che compensato il vantaggio di volatilità di Bitcoin durante il trimestre”.

Tuttavia, Block Inc. Il calo degli utili di BTC non riflette la performance più ampia dell’azienda. Ha anche notato che è probabile che i guadagni di BTC fluttuino nel tempo a causa di “cambiamenti nella domanda dei clienti o nel prezzo di mercato del bitcoin”.

La società rileva inoltre di aver ammesso una perdita di valore di $ 36 milioni sulle sue partecipazioni in BTC, ma questa è probabilmente solo una perdita sulla carta.

Secondo le procedure contabili statunitensi, la criptovaluta è classificata come attività immateriale nei bilanci e le società devono segnalare una perdita quando è Il prezzo dell’attività scende al di sotto della base di costoanche se si realizza un guadagno o una perdita attraverso una vendita durante il trimestre specificato.

La società ha indicato che al 30 giugno 2022 il valore equo dei suoi investimenti in Bitcoin è di 160 milioni di dollari in base ai prezzi di mercato.

Gli investitori non sembrano impressionati dalla performance di Block Inc.. Nel secondo trimestre, le azioni della società SQ sono scese del 7,42% nel trading after-hour per rimanere a $ 83 al momento della scrittura.

Bloomberg ha osservato che ciò è dovuto al fatto che la società ha riportato volumi di transazioni inferiori al previsto di $ 52,5 miliardi, come opponendosi a una cifra stimata di 53,47 miliardi di dollari.

Bitcoin dal blocco

Dorsey, il potente bitcoin maxi, è stato relativamente tranquillo riguardo ai suoi piani per l’oro digitale da quando ha annunciato che Block Inc. Era oltre il modello Web3 Per costruire un progetto Web5 incentrato sulla blockchain di Bitcoin nel mese di giugno.

Web5 è una piattaforma web decentralizzata, o DWP, che consente agli sviluppatori di creare applicazioni web decentralizzate tramite DID e nodi decentralizzati, che avranno anche una rete di cassa costruita attorno a BTC, non un token supportato da smart contract.