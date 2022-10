Blog live dell’evento Google Pixel 2022: Pixel Watch, Pixel 7 e altri attesi al lancio di oggi

Aggiornare

Buongiorno, sono le 6 del mattino, Shruti (Managing Editor di AC) sta controllando di nuovo con Yal. Sono stanco ragazzi (vedi gif), ma è il Pixel Day! Basandosi su ciò che ha detto Brendan… Parte del divertimento di avere uno smartwatch è poter vedere le notifiche quando arrivano e rispondere ad esse senza dover prendere il telefono. Ma c’è un altro lato della medaglia in quanto i dispositivi indossabili sono diventati preziosi per monitorare la tua salute generale insieme ai tuoi allenamenti, sessioni di palestra e altro ancora. Grazie alla presunta integrazione Fitbit (di cui abbiamo parlato in precedenza), si potrebbe obiettare che sarà Fitbit basato su software di Google.



Buongiorno ragazzi, Brendan ha fatto il check-in qui dall'Inghilterra. Le cose si stanno scaldando man mano che ci avviciniamo all'evento di lancio di oggi. Il Pixel Watch è il dispositivo più atteso oggi, ma quelle voci sulla cornice grossa ci preoccupano. Immagina la sensazione quando ci siamo svegliati con le immagini sopra di Roland Quandt di WinFuture. Twitter. Forse non sono reali, ma speriamo ancora che la cornice sia spessa. come, Infatti Spesso. Questa è una grande preoccupazione poiché il display è solo 41 mm e, come qualcuno con un Galaxy Watch 4 Classic da 41 mm, posso dirti che è troppo piccolo per alcuni widget di testo e simili. Vedi senza cornici intorno. Le cornici del Pixel sono decisamente più grandi delle nuove cornici Galaxy Watch 5 anche. Buongiorno, sono le 6 del mattino, Shruti (Managing Editor di AC) sta controllando di nuovo con Yal. Sono stanco ragazzi (vedi gif), ma è il Pixel Day! Torniamo al punto in cui eravamo rimasti e parliamo di software! Il software è importante quanto l'hardware e Pixel Watch non fa eccezione al gusto di Google di Wear OS 3. Integrazione Fitbit, ma Pixel Watch porterà anche un'altra funzionalità tanto attesa. Google Home sta finalmente arrivando sugli smartwatch, offrendo un modo semplice per accendere o spegnere le luci della tua casa intelligente senza dover alzare il telefono o chiamare l'assistente. Questa è una delle caratteristiche che molti possessori di smartwatch desideravano vedere da anni, ed è finalmente arrivata.



Come previsto, Google non ha fornito molte informazioni sul Pixel Watch durante il keynote di I/O 2022. Ma molto tempo dopo la fine dell’evento, abbiamo iniziato a saperne di più sul Pixel Watch. In particolare, una voce suggeriva che Google stesse utilizzando App del 2018, sull’Exynos 9110, che è stato rilasciato per la prima volta con il Galaxy Watch. Tuttavia, le voci successive suggeriscono che Google incorporerà il 9110 con un co-processore senza nome e molta RAM e più spazio di archiviazione sullo smartwatch Android. READ Guida definitiva per acquistare una fioriera semicircolare nel 2022 - I migliori 40 compilati! Dovremo vedere quale sarà effettivamente il risultato finale, ma per ora penso che molte persone si sentano come la gif qui sotto.



Poco prima dell’inizio di Google I/O 2022, Android Central è stato il primo Per segnalare e presentare immagini del mondo reale del primo smartwatch di Google. Ha confermato alcune cose sull’orologio, come la corona rotante e due pulsanti nascosti per fornire diversi metodi di interazione con l’indossabile. Le immagini fornite ci hanno anche fornito un’indicazione di come il Pixel Watch si accumulerà dal punto di vista delle dimensioni rispetto ad Apple Watch e Galaxy Watch.

Ancora più eccitante, Google è finalmente pronto a svelare il suo primo smartwatch. Le voci si sono sparse per questo annie sembra che sarebbe il complemento perfetto per il tuo nuovo e brillante Pixel 7 (o qualsiasi telefono Android). Da quando lo ha mostrato all’I/O, Google ha offerto alcuni teaser qua e là, “il design di Google Pixel Watch”. Video trailerCi dà un’idea di come è nato il design.