Bloomberg: iOS 18 includerà un’app dedicata per la password

Secondo un nuovo rapporto, iOS 18, macOS 15 e iPadOS 18 includeranno per la prima volta un’app dedicata per la password. da Bloomberg. La nuova app renderà più semplice per i clienti l’accesso a siti Web e programmi e arriva dopo anni in cui Apple ha offerto agli utenti le proprie password tramite l’app Impostazioni anziché un’app dedicata.

Il rapporto di oggi spiega che la nuova app sarà alimentata dal servizio portachiavi iCloud esistente di Apple, che sincronizza password e nomi utente su tutti i dispositivi. L’app dedicata alle password includerà anche la possibilità di importare password da servizi come 1Password e LastPass.

La nuova app Passwords sarà disponibile su tutte le piattaforme Apple, inclusi iPhone, iPad, Mac e Vision Pro. Secondo quanto riferito, sarà disponibile anche su Windows.

da Bloomberg:

L’app presenta un elenco di accessi utente e divide i dettagli in diverse categorie, come account, reti Wi-Fi e passkey, la tanto pubblicizzata sostituzione della password di Apple basata su Face ID e Touch ID. Come con la maggior parte dei gestori di password, i dati possono essere inseriti automaticamente nei siti Web e nelle app quando l’utente effettua l’accesso. Il software funzionerà anche sulle cuffie Vision Pro e sui PC Windows. Può supportare codici di verifica e fungere da app di autenticazione simile a Google Authenticator.

Apple svelerà iOS 18 e il resto delle sue nuove piattaforme software al WWDC la prossima settimana. I festeggiamenti inizieranno lunedì, con un evento speciale alle 10:00 PT/13:00 ET. Cosa sei più entusiasta di vedere a questo evento? Fateci sapere nei commenti.

Maggiori informazioni sulla WWDC 2024: