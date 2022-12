Blue Jays Note: Senga, Bassett, Taeyeon, Reyes, Brantley, Gallo

I Blue Jays stanno esplorando diversi aggiornamenti del roster, utilizzando Ben Nicholson-Smith di Sportsnet Segnalando l’interesse del club per giocatori come Kodai Senga, Jameson TellonE il Alex ReyesE il Michael Branley. “Non sembra esserci un’attrazione … al momento” tra Jays e Chris Bassettosebbene il destro sia almeno un altro lanciatore free agent preso in considerazione per la squadra.

Iniziare una promozione è l’esigenza più chiara di Toronto, ha affermato un agente Lei Davide di Sportsneti Blue Jays sono”tutto il mercato della promozioneA tal fine, è giusto ipotizzare che i Jays abbiano almeno segnato in ogni braccio disponibile, che è stata la strategia della squadra nelle tre stagioni precedenti.I Jays hanno anche un “grado di interesse”, aggiunge Davide, in Carlo RodoneE il Nathan Ivaldie il loro free agent con sede a Ross Stripling. Rapporti precedenti hanno indicato che tutte le ghiandaie hanno prorogato casualmente per me Andrea HeaneyE ne erano interessati Kyle Gibson (prima di Gibson inaccettabile Toronto ha offerto un contratto di un anno da 10 milioni di dollari per firmare un accordo simile con gli Orioles) e persino Justin Verlanderprima che Verlander si unisse ai Mets.

Ecco Manoah E il Kevin Gusmann Il front-end ha consolidato il fatturato dei Blue Jays, ma c’è molta incertezza oltre a questo, visto come José Berrios Specialmente Yosei Kikuchi ha lottato nel 2022. Non c’è necessariamente una garanzia che Kikuchi avrà una chiara possibilità nel suo ruolo di titolare, in quanto può al massimo competere con Mitch White per il quinto lavoro da titolare, o forse per essere relegati al bullpen se le oche finiscono per ottenere due nuovi titolari questo inverno.

Come notano sia Nicholson-Smith che Davide, il fatto che i Jays stessero pensando di entrare nel mercato di Verlander (anche con un accordo a breve termine) è un altro segno di quanto sia pronta la squadra, e forse un segno del lungo termine. Estenderanno il libro paga. Una spesa maggiore potrebbe essere in qualche modo inevitabile visti i costi più elevati coinvolti nel mercato dei lanci in questa bassa stagione, anche se potrebbe essere facile vedere i Blue Jays spendere quello che serve per ingaggiare Rodon o forse anche Senga, considerando come pareggia l’asso giapponese. . Molto interesse da più squadre. E speculativamente, la relativa mancanza di interesse dei Gay per Bassett potrebbe avere qualcosa a che fare con il desiderio di Bassett di Almeno quattro anni garantitiche potrebbe essere un compito difficile per un lanciatore che si avvia alla sua stagione di 34 anni.

Reyes è un altro tipo di aggiunta da dribbling, poiché l’ex potenziale cliente è un candidato intrigante che si adatterebbe a molte squadre. Tuttavia, Reyes comporta anche molti rischi a causa della sua lunga storia di infortuni, incluso un intervento chirurgico alla spalla che gli ha impedito di giocare nel 2022. Sarà interessante vedere come andrà a finire il mercato di Reyes, dato che sarà naturalmente il Blue Jays e altre squadre. . Soppesando le preoccupazioni per il pregiudizio, tuttavia, l’enorme importo degli interessi potrebbe tradursi in un giorno di paga decente per i titolari dei diritti.

Al di fuori del mercato dei lanciatori, i Jays cercano anche battitori mancini. Un buco è apparso sul campo dopo l’affare di Toronto Teuscar Hernández ai Mariners, e la fionda sinistra può aiutare ad aggiungere equilibrio alla formazione in gran parte destrorsa dei Blue Jays. Brantley è un potenziale cliente e mentre è un giocatore sono arrivati ​​​​i Jays Molto vicino alla firma Nella stagione 2020-21, anche i problemi di salute circondano il Brantley Market. I problemi alla spalla che alla fine hanno richiesto un intervento chirurgico hanno limitato Brantley a sole 64 partite la scorsa stagione, e ha perso molto tempo all’inizio della sua carriera con altri problemi di infortunio.

Nomi come Brandon Nemo E il Cody Bellinger È stata anche collegata alla ricerca all’aperto di questo inverno di ghiandaie, agente Scott Boras Nicholson-Smith e Hazel May (Collegamento Twitter) che Toronto era effettivamente interessata a ciascuno dei suoi clienti. Porras ha anche detto che i Blue Jays avevano interesse per un altro cliente Joe Galloun altro battitore mancino.

Gallo sta uscendo da una dura stagione 2022, colpendo solo 0,160/0,280/0,357 con 19 homer che appaiono su 410 piatti con gli Yankees e i Dodgers. Lo stile “tre veri successi” di Gallo limiterà sempre in qualche modo la sua produttività offensiva, eppure sta solo entrando nella sua stagione di 29 anni, e il successo di Gallo non gli ha impedito di pubblicare alcuni grandi numeri offensivi in ​​​​passato. Più di recente, nel 2021, Gallo ha pubblicato una stagione 4.2 fWAR e la sua capacità di giocare in campo centrale decente interesserà anche i Jays che vogliono lanciarlo perfettamente. Giorgio Springer Più tempo fuori dal campo.

Con Gallo, Bellinger e Brantley che probabilmente otterranno tipi di contratti di un anno a rimbalzo, i Jays potrebbero pianificare di affrontare il campo esterno solo con un’aggiunta a breve termine, quindi concentrarsi su un’aggiunta di rotazione a lungo termine. I Blue Jays sembrano essere aperti a tutte le possibilità, tuttavia, la loro ricerca di agenti liberi è chiaramente influenzata anche da ciò che potrebbero fare nel mercato commerciale, in particolare con una profondità di cattura molto richiesta.